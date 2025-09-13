Pensionari de top în aparatul de stat. Cine câștigă cel mai mult din cumulul pensie-salariu înainte de reformă

În România, sute de angajați ai statului continuă să cumuleze pensia cu salariul și încasează venituri lunare care ajung la sume uriașe, toate plătite din bugetul public. Fenomenul este răspândit în aproape toate ministerele și instituțiile de forță, de la Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Educației până la instituții financiare-cheie, cum este Banca Națională a României și până la serviciile de informații.

Executivul pregătește acum o ordonanță de urgență prin care să elimine posibilitatea cumulului pensie-salariu pentru angajații din sectorul public. Cei care vor să continue să lucreze la stat vor fi obligați să aleagă între pensie și salariu. Este o măsură controversată, întrucât vizează mii de oameni, inclusiv profesori și medici, iar autoritățile spun că se caută o formulă prin care aceste categorii să fie exceptate. Argumentul oficial este că, în lipsa lor, sistemul public de educație și cel de sănătate ar fi greu de funcționat, mai ales în zonele unde deja se înregistrează deficit de personal.

Situația pe ministere și instituții centrale

Datele analizate de Ziare.com arată că în instituțiile centrale sunt sute de persoane care beneficiază de pensie și salariu în același timp. Ministerul Educației are 8 angajați în aparatul central care primesc și pensie, și salariu. Numărul nu pare mare, dar acesta nu include profesorii pensionari care încă predau la catedră în școli și universități, categorie ce ar putea fi exceptată de la interdicție.

Ministerul Apărării Naționale înregistrează cel mai mare număr: peste 700 de persoane care cumulează pensia cu salariul, majoritatea fiind cadre în Statul Major al Apărării.

Ministerul Mediului și structurile subordonate au 228 de angajați în această situație. Doar 3 dintre ei lucrează în aparatul central, restul fiind răspândiți în instituții precum RomSilva (13 angajați) sau Apele Române, acolo unde peste 150 de angajați primesc dublu venit.

Ministerul Culturii are 6 funcționari publici aflați în această situație, în timp ce Ministerul Agriculturii are 21 în aparatul central și încă 52 în unitățile subordonate.

La Ministerul Muncii, 12 angajați cumulează pensia cu salariul, chiar în instituția responsabilă cu reglementarea politicilor sociale.

Cazuri notorii de cumul pensie-salariu

Lista include și nume extrem de sonore precum Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Veniturile sale totale anuale ajung la aproape 1,5 milioane de lei, adică aproximativ 117.000 de lei pe lună, bani proveniți din salariu și pensie.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNR, are un venit lunar similar, fiind unul dintre cei mai bine plătiți oficiali ai statului.

Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Pază și Protecție (SPP), a ieșit la pensie anul trecut, dar și-a păstrat funcția de conducere, din care primește peste 30.000 de lei lunar. Situații similare se regăsesc și în alte instituții de forță.

