Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:16
Pensionarii și bugetarii, loviți din nou în 2026? Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine cere această măsură SURSE
Premierul Ilie Bolojan Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Înghețarea salariilor și pensiilor este una dintre variantele luate în calcul de către premierul Ilie Bolojan pentru a reduce uriașul deficit bugetar al României.

Șeful Executivului a început deja, se pare, să contureze proiectul de buget pentru anul 2026 și primele estimări transmise în cadrul Coaliției de la guvernare indică o situație financiară extrem de complicată. Conform unor surse politice, Bolojan a propus înghețarea pensiilor, salariilor și a salariului minim la nivelul actual, ca măsură de echilibrare a bugetului, scrie stiripesurse.ro.

Discuțiile din coaliție sunt deocamdată la început, dar propunerea premierului are greutate având în vedere puterea sa de convingere. Dacă aceasta va fi adoptată, toate veniturile, adică pensiile, salariile și chiar salariul minim, vor rămâne la nivelul anului 2024. Ceea ce ar însemna o lovitură extrem de dură pentru pensionari și bugetari, luându-se în considerare creșterile de taxe și de prețuri din 2025.

Într-o declarație făcută la postul de televiziune Prima TV, Ilie Bolojan a explicat că spațiul bugetar este extrem de limitat și că prioritatea Guvernului este reducerea deficitului, care ar trebui să scadă la circa 6% până la acea dată. Bolojan a explicat, de asemenea, că sunt șanse destul de mici să crească salariile și pensiile în anul 2026.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a spus premierul la Prima TV.

Eventuala înghețare a veniturilor în 2026 ar crește presiunea asupra populației, având în vedere că nivelul de trai a fost deja afectat de majorarea TVA-ului și a altor taxe. Economiștii avertizează că o astfel de măsură ar putea diminua puterea de cumpărare, însă ar ajuta Guvernul să evite o creștere suplimentară a datoriei publice.

