Guvernul pregătește reguli noi: pensionarii pot continua să muncească în instituții publice sau firme până la 70 de ani - Condițiile

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 23:59
751 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Pensionarii care activează în firme sau unități de stat vor putea rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, însă doar dacă renunță temporar la încasarea pensiei și dacă angajatorul, respectiv ordonatorul de credite, își dă acordul. Măsura este prevăzută într-un document aflat în pregătirea Guvernului, conform Profit.ro.

Potrivit proiectului, „personalul plătit din fonduri publice (...) căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

Pentru a rămâne în activitate, persoanele vizate trebuie să depună o cerere prin care solicită continuarea contractului de muncă, cu condiția suspendării plății pensiei.

Ce se întâmplă dacă nu există acordul angajatorului

Documentul mai arată că, în lipsa acordului ordonatorului de credite sau a angajatorului, ori în cazul în care pensionarul nu își exprimă dorința de a continua activitatea, contractul de muncă sau raportul de serviciu încetează de drept.

Măsura vine în contextul în care Guvernul discută reforme ample pe piața muncii și în administrația publică, iar menținerea în activitate a unor categorii de specialiști pensionați este văzută ca o soluție pentru acoperirea deficitului de personal în anumite domenii-cheie.

