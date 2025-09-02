"Vă faceți că munciți?". Premierul, atacat contondent de Petrișor Peiu (AUR). "V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot"

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, consideră că Guvernul Bolojan 'mimează reforma prin măsuri superficiale', cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonome - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

'Am asistat ieri la un teatru foarte ieftin. Premierul Ilie Bolojan a venit în fața Parlamentului și ne-a anunțat că va face o mare reformă și va tăia din cheltuielile uriașe ale instituțiilor autonome.

De ce spun că este teatru? De ce spun că este minciună? Păi, în primul și în primul rând el a redus aceste instituții autonome, care sunt cu zecile, la doar trei - ASF, ANCOM și ANRE. Au uitat de Autoritatea de Reformă Feroviară, de Autoritatea Rutieră, de Autoritatea Navală, de toate aceste instituții autonome care își pun ce tarife vor, creează proceduri birocratice pentru firme și îngroapă economia sub povara birocrației și a taxelor foarte mari.

Deci, a redus Guvernul Bolojan toate aceste instituții autonome care ar trebui reformate la doar trei. După care a redus reforma la două chestiuni. A scăzut cu 30% salariile celor din conducere și schema de personal cu 10%', a afirmat Peiu, citat într-un comunicat al AUR transmis, marți, 2 septembrie.

Peiu susține că ANCOM și ANRE ar trebui să fuzioneze.

'Oameni buni, reducerea este de fațadă. Se scade un salariu de 15.000 de euro la 11.500 de euro. Păi, președintele României are cam 3.000 de euro. Ce facem cu acea diferență? De ce mințim electoratul? (... )

De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți? V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot. Consecința asupra economiei, asupra bugetului, zero. Zero tăiat în patru', a adăugat senatorul AUR Petrișor Peiu.

Guvernul și-a angajat, luni, 1 septembrie, răspunderea în fața Parlamentului pe cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă fiscal-bugetară, printre care și proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

