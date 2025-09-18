Protocolul coaliției, subminat. Cât mai rezistă împreună la guvernare și ce partid va ceda primul. „Se încearcă înlăturarea lui Ilie Bolojan”

Coaliția de guvernare traversează unul dintre cele mai tensionate momente de la preluarea puterii. Liderii nu se înțeleg pe reforma dură și nici pe unele măsuri adiacente. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, la Antena 3, că îl va schimba pe șeful Vămilor. Decizia a stârnit nemulțumirea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care i-a reproșat premierului că nu a consultat partenerii de guvernare înainte de a lua o astfel de măsură ce vizează o instituție-cheie. „Șefia unui domeniu mare și important, precum Autoritatea Vamală Română, nu se decide unilateral, ci se discută în coaliție”, a subliniat Grindeanu.

Conflictul a fost amplificat de un alt episod tensionat: schimbarea șefului de la Apele Române de către ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), anunțată public pe Facebook fără o informare prealabilă a partenerilor din coaliție. Grindeanu și-a exprimat nemulțumirea și față de acest gest, acuzând lipsa de coordonare între partide și avertizând că asemenea decizii unilaterale pot submina protocolul de colaborare.

Miercuri, liderii coaliției s-au întâlnit într-o ședință pentru a încerca să detensioneze conflictele politice, însă PSD se află în ofensivă și încearcă să-și impună punctul de vedere în toate deciziile majore ale guvernului, iar Ilie Bolojan continuă să nu cedeze.

Consultantul politic Cristian Hrițuc a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, modul în care sunt gestionate măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan, dar și frecventele blocaje din cadrul executivului, care indică o strategie de subminare a actualului șef al guvernului.

„Această coaliție nu va rezista până la anul dacă nu intervine ceva senzațional în joc”

Analistul politic este de părere că, dacă nu apare un eveniment „senzațional” care să reechilibreze raportul de forțe, actuala coaliție nu va rezista până anul viitor. Presiunea asupra guvernului crește, pe fondul nevoii de a lua măsuri economice dure, o situație cu care PSD nu este obișnuit, deoarece, în mod tradițional, formațiunea a guvernat în perioade de creștere economică sau bugete deja stabilizate.

„După cum se observă, PSD este în ofensivă. Vrea să-și impună punctul de vedere. De asemenea, modul în care se lucrează și faptul că de multe ori măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan sunt subminate ne duc cu gândul la faptul că se încearcă o accelerare, nu neapărat a ruperii coaliției, ci a înlăturării premierului Ilie Bolojan. Pentru că după aceea se poate face din nou o coaliție între PSD și PNL, dar între PSD și acea tabără din PNL care nu-și arată sprijinul pentru Ilie Bolojan, ci mai degrabă este în opoziție cu Ilie Bolojan. Cred că această coaliție nu va rezista până la anul, dacă nu intervine ceva senzațional în acest joc.

Este o presiune mult prea mare, care pleacă și din cauza legilor interne pe care le are PSD-ul, și din faptul că PSD-ul tot timpul a fost speriat să facă reforme, să ia măsuri dure. PSD-ul, tot timpul, în toate ciclurile electorale, a beneficiat de reformele făcute de alții și ei veneau pe o creștere economică, veneau când mediul economic era așezat, când bugetul era cât de cât stabilizat. Acum e și pentru ei o experiență nouă”, a spus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

„Probabil, PSD își dorește să aibă propriul guvern cu propriul premier”

Cristian Hrițuc spune că, dacă actuala spirală de tensiuni continuă, primul pas ar putea fi îndepărtarea premierului Bolojan, urmată de o reconfigurare a coaliției în jurul unui nou executiv, mai favorabil PSD.

„Văd că au de luat niște măsuri extrem de dureroase și probabil baza partidului se revoltă din ce în ce mai mult și îl împing pe Grindeanu către momentul în care acest guvern va fi dat jos. Dar, cu mențiunea că, probabil, PSD își dorește să aibă propriul guvern cu propriul premier”, a opinat Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

