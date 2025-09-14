Un nou scandal în coaliție din cauza încetării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Budăi "Ar fi o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici"

Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat duminică, 14 septembrie, pe Facebook, deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii.

"Dacă premierul nu va prelungi plafonarea, voi propune în PSD și în Parlament o inițiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii!

Încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici, mai ales că inflația este în creștere! În schimb, ar fi un cadou pentru corporațiile din retail! Asta vă doriți, domnule premier Bolojan? Să distrugeți oamenii cu venituri mici pentru a le face pe plac marilor comercianți?", a atacat deputatul PSD.

El a mai scris că nu înțelege de ce "singurii deranjați de plafonare sunt marii retaileri".

"De ce? Pentru că nu pot crește speculativ prețurile! Deci ei vor speculă, nu concurență! Asta ne arată că nu avem o piață concurențială, ceea ce justifică și mai mult menținerea plafonării!".

Budăi susține că "nu a fost nicio discuție în Coaliție despre încetarea plafonării".

"Îi reamintesc premierului Bolojan că susținerea guvernului are la bază un Acord Politic care prevede că astfel de decizii majore se iau doar prin consens! Dacă încalcă Acordul, premierul este răspunzător de subminarea Coaliției și a propriului guvern! Nu PSD rupe Coaliția, ci cei care încalcă Acordul care stă la baza Coaliției!", a conchis deputatul PSD.

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a confirmat faptul că nu s-a discutat în Coaliție despre încetarea plafonării.

"Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție, care până acum nu a fost, din informațiile mele", a precizat ministrul.

În schimb, Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că decizia s-a luat în coaliție, fără vreo opinie contrară.

"Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților", a spus Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a fost contrată dur de deputatul PSD Adrian Câciu.

În Coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a spus el.

"Doamna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare, dar și de miniștri din Guvern (a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are niciun rol.

Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliției.

Doamna Dogioiu poate vorbi despre Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliției. În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!", a scris Câciu pe Facebook.

