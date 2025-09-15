"Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu". Social-democrații, ridiculizați de AUR. Peiu: "Nu spune în propunerile PSD cum să reducem deficitul bugetar"

Propunerile PSD privind relansarea economică date publicității săptămâna trecută nu spun nimic despre reducerea deficitului bugetar, care este principala problemă a României, a afirmat, luni, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

"Prima oară constatăm că domnul Sorin Grindeanu recunoaște sau ne arată care este rezultatul unei guvernări de doi ani și jumătate a colegului și prietenului domniei sale, Marcel Ciolacu. Primul rezultat notabil pe care Sorin Grindeanu îl marchează este scăderea investițiilor străine directe la cel mai scăzut nivel după pandemie, în semestrul I al anului 2025.

Al doilea rezultat pe care Sorin Grindeanu îl identifică după guvernarea prietenului domniei sale, Marcel Ciolacu, este scăderea producției industriale. Și al treilea - deficitul comercial care ajunge la 9,5% din produsul intern brut, mai mare decât în orice alt an de după Revoluție", a arătat Peiu, într-o conferință de presă.

După cum a spus Sorin Grindeanu - "mergem mai departe", a continuat acesta.

"Și cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu: Zice, și e nobilă zicerea, că ar vrea să reducă deficitul comercial de la 9,5% în 2025 la - atenție! - 8% în 2028. Anul trecut a fost cam 8%. Deci, ca să înțelegeți ce ne propune distinsul domn președinte al Camerei. Mai spune și că vrea o creștere economică de 3% în 2028, adică în anul cu alegerile, și 120.000 de locuri de muncă, nu spune dacă noi. (...) Dar nu ne spune nimic despre principalul subiect la ordinea zilei: cum reducem deficitul bugetar - care este totuși cea mai mare problemă a României și principala chestiune care amenință creșterea economică de care vorbește domnul Grindeanu", a declarat Peiu.

Potrivit acestuia, PSD nu spune nici ce sume totale vrea să aloce pentru scutirile de impozit.

"Nu ne spune la ce sumă s-a gândit pentru echiparea terenurilor cu utilități în propunerile domniei sale, despre ce suprafață este vorba, cât anume teren vrea să pună la dispoziție acelor așa-ziși investitori și în ce județe vrea să pună la dispoziție aceste terenuri. Și, în fine, la ce sumă totală se ridică garanțiile de stat pe care dorește să le acorde și pe care le enumeră în propunerea domniei sale.

Constatăm că este un partid inventiv PSD, pentru că reinventează - sigur, aici lipsesc niște ghilimele - atât economia, cât și limba română. Vrea să reducă impozitele, dar să inventeze noi cheltuieli, spunând că astea nu pun presiune pe buget, ce-o fi însemnând asta. Ar avea nevoie dânsul să meargă la o școală, la liceu, că acolo învățăm economia, îl credităm că a reușit cu școala generală.

Deducerile de impozite totuși înseamnă niște sume mai puțin colectate la buget, inclusiv creditul fiscal de care tot a făcut abuz verbal domnul Grindeanu înseamnă același lucru, că va încasa la buget mai puține impozite. Finanțările europene, poate află și dânsul, sunt deja incluse în veniturile bugetului general consolidat", a explicat senatorul.

El susține totodată că modul în care se dezbate problema prețurilor la alimente este "politicianist și găunos" și, de asemenea, social-democrații "vând pielea ursului din pădure, spunând că vor folosi finanțări din două programe europene care sunt nefolosite încă".

"Observăm cuvintele sforăitoare pe care le-a ales pentru a vinde iluzii. Facilitățile fiscale tocmai au fost desființate de Guvernul Ciolacu și acum domnul Grindeanu vrea să le înființeze din nou, după jumătate de an sau nouă luni. (...) Referitor la problema care a început de vineri - și anume faptul că Guvernul a anunțat oprirea schemei de plafonare la prețurile alimentelor de bază -, sigur PSD-ul protestează spunând că vrea ca prețurile alimentelor să fie în continuare plafonate.

Dar, în mod corect, această schemă este pentru plafonarea adaosurilor comerciale, nu a prețurilor alimentelor. În primul rând că măsura a fost introdusă ca fiind provizorie, cu avizul Comisiei Europene, și trebuia să se aplice doi ani. Iată că au trecut doi ani și jumătate, nu s-a făcut nimic pentru înlăturarea cauzelor care au produs aceste explozii ale prețurilor la alimente și singura soluție pe care o vede PSD este menținerea plafonării", a transmis liderul senatorilor AUR.

