Guvernul taie în carne vie. Reduceri masive din banii de protocol. Șeful Cancelariei: „Interzicem demnitarilor să mai poată organiza mese, bufet, în cadrul ședințelor”

Guvernul României marchează începutul aplicării măsurilor de restructurare administrativă printr-o acțiune concretă: reorganizarea Cancelariei Prim-Ministrului, care va aduce primele concedieri în aparatul guvernamental și reduceri semnificative de cheltuieli.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 18 iulie, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a anunțat în mod oficial declanșarea procesului de reorganizare.

„Cheltuielile de protocol sunt aproximativ, și vă dau cifre generice, 3 milioane de lei pe an, bugetate, dintre care 2,3 milioane de lei revin REAPPS-ului, sub formă de cheltuieli de restaurant, în care avem, de exemplu, o cheltuială fixă, lunară, de 80.000 de lei, cu opt ospătari, care deservesc demnitarii și cabinetul primului ministru, și avem, în medie, 300.000 de lei pe lună, cheltuieli cu protocolul. Sigur, vorbim de un număr mai mare. Ce înseamnă cheltuiala cu protocol pentru demnitar? Înseamnă o alocare lunară de 300 de lei pe cabinet de secretar de stat sau consilier de stat, 500 de lei pentru șeful cancelariei, din care, de obicei, cheltuiești apă, cafea, ceai pentru orice invitat, pentru orice ședință pe care o ai în guvern, dar, în același timp, demnitarii pot organiza bufet, mese, tot în cadrul acelor ședințe și era uzual obiceiul de a avea o masă după fiecare ședință de guvern, un bufet după fiecare ședință de guvern. Vom reduce aceste cheltuieli, interzicând demnitarilor să mai poată organiza mese, bufet, în cadrul ședințelor. Sigur, e nevoie ca fiecare cabinet să aibă posibilitatea să aibă o apă, o cafea, un ceai și, în același timp, am eliminat bufetul de după fiecare ședință de guvern. Este clar că suntem atenți și la volumul de activități, acțiuni pe zona de protocol, dar un alt lucru foarte important de menționat și s-ar putea să fie cu un impact mai mare decât volumul, numărul de mese pe care îl organizăm, este faptul că majoritatea tarifelor pe care le avem pentru zona de protocol sunt, în principiu, cu 30% mai mari, în unele situații chiar și mai mult. Vă dau un simplu exemplu, o sticlă de 0,33 de suc carbogazos, fără să-i dau numele, costă 8,50 lei sau 9 lei, iar în hipermarket același produs costă undeva la 4-3,50 lei de la caz la caz. Și astfel de situații sunt pe fiecare tip de produs. Am cerut o situație să văd care e lista de prețuri pe care o avem”, a spus Mihai Jurca.

