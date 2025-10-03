Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară

Premierul Ilie Bolojan vrea mai puţini angajaţi în dispecerate sau care asigură pază la obiective, dar mai mulţi oameni în teren. FOTO Colaj Canva Pro/Ziare.com

Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, la împlinirea a 100 de zile de mandat, pentru o reformă în domeniul ordinii publice, astfel încât să existe mai puţini angajaţi în dispecerate sau care asigură pază la obiective, dar mai mulţi oameni în teren.

"E nevoie de o reformă a ordinii publice şi ceea ce s-a prezentat la Ministerul de Interne zilele trecute este o bază a acestei reforme. Gândiţi-vă că avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora din pază şi îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele unde avem probleme", a spus Ilie Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, la împlinirea a 100 de zile de mandat.

El a susţinut o integrare a sistemelor de dispecerate. Reducerea numărului de angajaţi în dispecerate sau în birouri va permite prezenţa forţelor necesare în teren, a mai spus prim-ministrul.

"Avem astăzi câte patru dispecerate într-o reşedinţă de judeţ, toate separate. Aduceţi-vă aminte cum erau dispeceratele de la ambulanţă şi de la SMURD în anii trecuţi, cum intrau într-o competiţie şi uneori nimeni nu răspundea. Aceşti oameni pot să fie în stradă. Iar supravegherea, care să însemne mai multă siguranţă, mai puţine infracţiuni şi contravenţii pe stradă în zonele aglomerate, să se facă nişte sisteme eficiente pentru ca siguranţa cetăţenilor noştri - pe stradă, în apartamente, în locuinţe - să fie mult mai mare. Asta înseamnă mai puţini oameni în pază, în dispecerate şi la birouri, un calcul corect al forţelor şi mai mulţi oameni în teren, acolo unde sunt probleme", a precizat Ilie Bolojan.

