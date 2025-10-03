Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:59
279 citiri
Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
Imagine din Parlament FOTO Facebook/Camera Deputaților

Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cursul acestui an va mai avea loc o rectificare bugetară şi că este posibil ca, în ultima lună din 2025, să nu mai fie acordată subvenţia pentru partidele politice.

"Subvenţiile se stabilesc prin buget. Când va fi adoptat bugetul, se vor stabili sumele pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%", a afirmat prim-ministrul vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, cu ocazia împlinirii a 100 de zile de mandat.

Premierul şi-a reiterat convingerea că partidele politice pot funcţiona cu subvenţii mai mici de la bugetul de stat.

"Atunci când eşti într-o perioadă de restriște, de reduceri de cheltuieli, toţi, inclusiv partidele politice, parlamentarii şi toţi cei care s-au comportat într-un anumit fel, au avut nişte sume normale în anii trecuţi, trebuie să fie parte la acest efort şi sunt convins că se va ajunge la o soluţie pentru a se veni cu o corecţie suplimentară faţă de ceea ce a fost până acum", a declarat el.

Bolojan a afirmat că impactul măsurilor de reformă asupra bugetului va fi vizibil mai ales începând cu anul viitor, întrucât acestea au fost aplicate doar pentru câteva luni în 2025.

"În ceea ce priveşte efectele acestor măsuri, ele se văd în principal anul viitor, pentru că anul acesta, aplicându-se doar pe 2-3 luni de zile, nu au cum să se vadă. Practic, din efectele pe anul viitor, aceste măsuri vor fi de aproximativ 1% din PIB cel puţin. În ceea ce priveşte reducerile din administraţie, dacă am calcula o reducere de aproximativ 10% pe administraţia locală şi pe cea centrală, ceea ce este fezabil, fără niciun fel de probleme, ar însemna cel puţin 10 miliarde de lei", a mai spus Bolojan.

Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, la împlinirea a 100 de zile de mandat, pentru o reformă în domeniul ordinii publice, astfel încât să existe mai puţini angajaţi în dispecerate sau...
Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”
Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”
Fostul premier, Marcel Ciolacu, a lăsat o binecunoscută „moștenire”, un deficit imens, de peste 9%. Și totuși, cum se explică acesta? Politologul Andrei Țăranu a dat răspunsul....
#reforma, #subventii partide, #deficit bugetar , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Cea mai frumoasa femeie din lume", de nerecunoscut! Internetul "a explodat": "Ma distruge"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apple Watch Ultra, eroul unui scafandru: cum i-a salvat viața în Golful Bengal și ce mesaj i-a transmis CEO-ul companiei
  2. Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”
  3. Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
  4. Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
  5. Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
  6. Ilie Bolojan a anunțat când ar putea fi adoptat pachetul 3 de măsuri fiscale, deși al doilea nu a trecut încă de CCR
  7. Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze
  8. Elon Musk și George Simion, aliați de la distanță. Campanie comună în numele „salvării copiilor”
  9. Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică
  10. Marile companii de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli