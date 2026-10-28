5 reforme cerute de urgență PSD-ului, de economistul Cristian Păun: „Riscăm să fim prostiți la infinit!”

Sorin Grindeanu, președinte al PSD - singurul partid cu miniștri în Guvernul Niculescu, i-a dat „temă” premierului: asumarea răspunderii în Parlament a unei „reforme a administrației locale”. PSD își dorește comasarea localităților cu o populație de sub 1.500 de locuitori, un prag mult prea scăzut, potrivit economiștilor. Cristian Păun se numără printre contestatarii care consideră că reformele reale nu mai trebuie amânate.

Economistul Cristian Păun crede că doar a comasa cele mai mici localități nu este suficient pentru eficientizarea cheltuirii banului public și a serviciilor publice. Potrivit cadrului universitar, numărul de județe trebuie restrâns, numărul de parlamentari trebuie redus, iar la fel trebuie procedat și cu agențiile ce țin de structurile centrale, dar și cu instituțiile din teritoriu.

„În momentul în care facem reforma administrației publice locale, reforma administrației publice centrale, reforma administrativ-teritorială și privatizarea companiilor de stat, politicianul român face un pas în spate, adică pierde putere, pierde bani. Societatea civilă trebuie să se implice în această direcție, să spună ce reforme trebuie făcute cu adevărat. Altfel, riscăm să fim prostiți la infinit, de acești politicieni care fac asta de 36 de ani”, este avertismentul lui Cristian Păun, transmis pentru Ziare.com.

Ads

Cristian Păun a explicat pe fiecare direcție în parte. În opinia sa, primul palier este reprezentat de reforma administrației publice locale, aspect dezvoltat ieri, pentru Ziare.com.- VEZI AICI.

Desființarea de agenții

În ceea ce privește administrația publică centrală, guvernul care se poziționează drept „reformist” are de făcut ordine printre instituțiile care nu-și mai justifică activitatea, mai ales în actualul context economic dificil, potrivit lui Păun.

„Noi, în loc să desființăm instituțiile pe care le avem deja, mai facem altele. Să nu uităm că Guvernul Niculescu a început cu patru agenții noi pe care le propune. Una e pentru SAFE, la nivelul SGG. Deci tendința e taman inversă față de ceea ce așteptăm cu toții. În loc să simplificăm, mai facem câte o instituție. Nu este în regulă. De ce nu ar putea un simplu birou din SGG al Guvernului, dacă e nevoie, să se ocupe de finanțările din SAFE, deși din punctul meu de vedere, ar trebui să se ocupe de asta un birou din MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene).

Ads

La nivel local, poate nu mai avem nevoie de toate aceste inspectorate. Va trebui să ne gândim și dacă avem nevoie de toate autoritățile locale. Apoi, la nivel central, dacă avem nevoie de toate agențiile - unele dintre ele se calcă pe bătătură. De exemplu, din zona financiară, avem Fondul de Garantare, și Fondul de Contragarantare, și Banca de Investiții, și trei bănci de stat. Avem și Compania Națională de Investiții. Sunt instituții care trebuie comasate, e necesară una singură. În rest, piața de capital trebuie să finanțeze economia”, a declarat cadrul universitar.

Reducerea numărului de parlamentari

Potrivit lui Păun, reforma administrației centrale trebuie să continue cu reducerea numărului de parlamentari.

„O reformă a administrației publice centrale ar trebui să cuprindă și structura Parlamentului, redusă la 300 de parlamentari (n.r. - de la 466, potrivit Referendumului din 2009). Eventual, să fie unicameral. Noi deja avem parlament bicameral, în condițiile în care o cameră se află la Parlamentul European. Să nu uităm faptul că România are parlamentari europeni. De asta suntem în UE. Deci nu trebuie să mai ținem aici două camere. Avem nevoie de un Parlament pentru legile naționale, da, și eventual, dacă facem mai puține județe ori regiuni, să avem un comitet al regiunilor.

Ads

Noi nici măcar nu discutăm aceste lucruri. Nu există astăzi o discuție coerentă pe aceste lucruri. Nici în societate, nici la nivelul politicienilor. Dacă noi, ca societate, nu discutăm aceste chestiuni cu cărțile pe masă, politicianul nu are niciun interes, pentru că e o chestiune deranjantă pentru el”, a menționat Păun.

Reducerea numărului de județe

Profesorul universitar avertizează asupra faptului că nu doar numărul de comune trebuie redus, deci implicit al structurilor administrative comunale, ci și cel al județelor.

„Avem nevoie și de o reformă administrativ-teritorială. Ar trebui să avem o reformă care să renunțe la 2/3 din județe, ca să ajungem la vreo 15 județe. Acesta ar fi un prim pas consistent în reforma administrativ-teritorială”, a punctat Cristian Păun.

Privatizarea companiilor de stat

În plus, economistul crede că este momentul marilor privatizări.

„Apoi, privatizarea companiilor de stat. Statul nu trebuie să dețină mijloace de producție. Nu trebuie să fie el producător de energie. Producția trebuie deținută de companii mari. Statul poate deține un mic procent, pentru control, pentru ca lucrurile să nu o ia razna. Dar statul poate exercita controlul prin ANRE, prin agențiile sale care controlează piața, regulile de piață, nu prețul! Producția de energie trebuie listată pe bursă, iar românii să poată investi pe piața liberă. Nu înseamnă că ‘ne vindem țara’. Fiecare român poate investi pe bursă”, a precizat Cristian Păun.

Ads