Revoltă a primarilor după ce premierul i-a ameninţat cu dosare penale. "Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis nimeni"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 18:26
Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a încercat să explice joi seară, 9 octombrie, de ce nu acordă mai multe fonduri primăriilor și i-a avertizat pe aleșii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie și la sănătate că riscă dosare penale. Imediat după declarațiile lui Bolojan, pe grupurile de comunicare ale primarilor s-a declanșat revolta.

Conform surselor Antena 3 CNN, reacțiile liderilor politici locali au apărut aproape imediat și au fost furioase.

Astfel, președintele CJ Vâlcea Constantin Rădulescu a spus pe grupurile interne de WhatsApp că “niciun premier nu a făcut o astfel de declarație. Noi nu suntem infractori. Să fim atenți la porți mâine dimineață la 5.45?”.

Rădulescu a transmis că așteaptă reacția liderului PSD, Sorin Grindeanu și a precizat că social-democrații trebuie să stabilească foarte curând dacă mai rămân la guvernare.

“Până luni după ședința CPN...nu voi face nicio declarație! Aștept cu interes reacția președintelui Grindeanu și mi se pare corect să discut prima oară cu cei din CPN această situație. Eu nu mă simt amenințat, ci doar deranjat de conduita declarațiilor la adresa colegilor mei. Cred că luni ar trebui să vedem și cât mai stăm în această alianță politică, dar asta nu decid eu”, a mai spus șeful Consiliului Județean Vâlcea.

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost și mai vehementă la adresa premierului.

“Măcar dacă nu ne mai dă bani, să nu ne ia. Azi au luat de la toate primăriile bani. Mie 9 milioane. Trebuie să tai din alte părți să acopăr. Iau de la CASS? Că văd că iar apare treaba cu pușcăria. Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis NIMENI. Așa se explică de ce au tăiat reparații, expertize, tot. Ca să ne poată lua banii. Am întrebat la ANAF și au zis că nu trebuia scăzută prognoza după care se scad alocările, că s-a colectat peste anul trecut. Deci e ca la Radio Erevan, nu se dau bani de la Guvern la primării, se iau...Banii noștri, ca să ne înțelegem. Banii din taxele cetățenilor orașelor noastre”, a scris edilul din Bănie.

Și primarul liberal al municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a reacționat la declarațiile lui Ilie Bolojan.

“Pe 25 octombrie, fac un an de când sunt primar, așa că în niciun caz nu m-am simțit amenințat de declarația asta. Ce a stins Guvernul incendii în trecut nu știu, chiar nu știu să vă spun. Singurul lucru unde aș face și eu un amendament este că înțeleg că nu mai primim bani, înțeleg că Anghel Saligny se duce, că fondurile europene se duc, dar măcar banii locali pe care îi strângem să îi putem păstra și să îi putem folosi”.

Furia aleșilor locali vine după ce premierul le-a răspuns dur, joi seară, primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene din ţară, după ce aceştia au acuzat că reformele Guvernului lasă comunitățile fără bani şi proiecte fără finanţări.

"Săptămâna viitoare, vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a afirmat premierul la B1 TV.

