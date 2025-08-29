"Taxați bogații sau vă e frică de ei?". Scandal în Coaliție după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 23:42
Adrian Câciu FOTO Facebook/ Adrian Câciu

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 29 august, la finalul ședinței Executivului, eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționale. Reacțiile au venit imediat din partea social-democraților.

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a criticat dur această decizie, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

"Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din cifra de afaceri, un nimic având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual) dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor".

Câciu susține că i-a cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, "dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a renunțat!". El spune că prin decizia luată de guvernul Bolojan România a renunțat la un venit cert de 3,7 mld lei.

"Atât au încasat din IMCA, în mod real în 2024. Au renunțat doar ca să le facă pe plac străinilor!

Nu e corect! Nu e normal!

Ăsta e adevărul: au ales să taxeze săracii și să scutească bogații".

În finalul postării, Câciu avertizează Guvernul.

"Vom depune amendamente la această lege pentru ca impozitul pe cifra de afaceri să rămână în vigoare.

Vom depune amendament și pentru ca mamele să fie scutite de plata CASS.

Dl. Prim-Ministru trebuie să înțeleagă că există și un mâine. Atât în politică cât și în viața românilor!

Mai devreme sau mai târziu, ce zicem că facem noi cei din PSD, facem!

Taxați bogații, domnule! Sau vă e frică de ei?", a conchis fostul ministru al Finanțelor.

#reforma, #scandal coalitie, #eliminare impozit cifra afaceri, #adrian caciu , #reforma
