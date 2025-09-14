Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 08:42
475 citiri
Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate
Lei românești, Ilie Bolojan, calculator / FOTO: Unsplash.com, captură video Guvernul Romîniei (FB)

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan s-au tradus în ultimele săptămâni în proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Și, totuși, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), măsurile au avut și un rol extrem de important, s-a evitat un scenariu mult mai grav, România fiind ținută departe de o criză economică majoră.

Cum arată scenariul evitat de România prin aceste măsuri?

Răspunsul vine tot de la Romanian Economic Monitor:

"Guvernul ar fi fost forțat ulterior să adopte măsuri de austeritate și mai dure pentru reducerea deficitului, ceea ce ar fi condus la o recesiune economică adâncă.

Scăderea valorii titlurilor de stat ar fi putut provoca o criză bancară, acestea reprezentând o parte importantă a activelor băncilor.

Aceste incertitudini ar fi descurajat investițiile străine și ar fi afectat relațiile economice externe ale României, îngreunând și mai mult redresarea economică", au explicat economiștii clujeni.

Ce este Romanian Economic Monitor

Romanian Economic Monitor este un grup de profesori și cercetători de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Până acum, studiile lor au fost apreciate la nivel național și internațional, iar în urmă cu câțiva ani BBC a citat rezultatele lor, scrie adevărul.ro.

Levente Szasz, prorectorul UBB Cluj și coordonatorul echipei Romanian Economic Monitor, a explicat că, deși măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt nepopulare, ele s-au dovedit a fi salutare.

„Primele măsuri de austeritate, în fapt primul pachet, înseamnă intervenții fiscale care sunt dureroase atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri. Trebuie totuși să subliniez că aceste măsuri au fost necesare ca să evităm un scenariu economic și mai dezastruos: bugetul de stat și neîncrederea investitorilor au creat o situație care nu mai era sustenabilă nici pe cel mai scurt termen. Așa că nu există niciun dubiu că era nevoie de o intervenție fermă, chiar dacă știm că aceste intervenții sunt întotdeauna dureroase și nu reprezintă în general un aspect pozitiv pentru societate”, declara Szasz, imediat după adoptarea primului pachet de măsuri.

Reacția Moody's la măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Agenția de rating Moody's a confirmat vineri, 12 septembrie, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămânând negativă.

Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al Moody's.

Potrivit sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie anul acesta au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României față de așteptările agenției, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale Taxei pe Valoare Adăugată și indexarea înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor.

”Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menținerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor și atingerea țintelor de creștere a veniturilor, precum și riscul ca impactul negativ asupra creșterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenția de rating.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU
Măsurile lui Ilie Bolojan au ajuns să fie contestate chiar de membrii importanți din USR, formațiune aflată de guvernare. Printre cei mai mari critici ai premierului PNL se numără Claudiu...
Banii din programul european de înarmare SAFE sunt împrumuturi și acoperă doar parțial nevoile din infrastructura României, susține Asociația Pro Infrastructură
Banii din programul european de înarmare SAFE sunt împrumuturi și acoperă doar parțial nevoile din infrastructura României, susține Asociația Pro Infrastructură
Deși România va avea acces la aproape 16,7 miliarde de euro prin noul program european SAFE, Asociația Pro Infrastructură avertizează că fondurile nu vor acoperi decât parțial nevoile...
#reforma, #masuri austeritate, #Romania, #scenariu catastrofal, #criza economica, #romanian economic monitor , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate
  2. Europenii, în pericol din cauza schimbărilor climatice. Câți oameni ar putea muri până în 2099. Care este situația României
  3. Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
  4. Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”
  5. Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
  6. Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru
  7. „Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte”, susține ministrul Finanțelor
  8. Cine este noul director interimar la Apele Române care ”are un mandat foarte clar de reorganizare”. Anunțul ministrei Mediului VIDEO
  9. Ratingul României nici nu urcă, nici nu coboară. Anunțul făcut de Moody's. De ce perspectiva rămâne negativă
  10. Cresc ratele pentru sute de mii de români. Risc ca şi dobânzile fixe să se majoreze și ele. „Pentru a contracara noile măsuri fiscale”