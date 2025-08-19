Se pregătește terenul pentru ca Guvernul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe proiectul pensiilor magistraților

Conducerea Senatului a decis convocarea Comisiei pentru muncă miercuri, 20 august, pentru a întocmi un raport negativ asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților, inițiat de liderii fostei coaliții PSD-PNL, cu sprijin UDMR și al minorităților. Potrivit informațiilor Profit.ro, proiectul ar urma să fie respins apoi prin vot în plen, ceea ce va permite Guvernului condus de Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe propria variantă legislativă, inclusă în al doilea pachet de măsuri economice.

Proiectul fostei coaliții

Inițiativa depusă în aprilie de Cătălin Predoiu, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, la solicitarea fostului prezidențiabil Crin Antonescu, prevedea pensionarea magistraților la vârsta standard de 65 de ani, cu condiția unei activități de minimum 25 de ani. Pensia urma să reprezinte 80% din veniturile obținute în ultimii doi ani de activitate. Prevederile ar fi intrat în vigoare din 2026 și ar fi redus perioada de vechime minimă în specialitate de la 5 ani la un singur an.

Varianta Guvernului Bolojan

Executivul a elaborat un nou proiect, mai restrictiv, care stabilește: egalizarea vârstei de pensionare cu restul contribuabililor până în 2036 (față de 2045 în varianta Parlamentului), creșterea vechimii minime la 35 de ani, plafonarea pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Pentru ca Guvernul să își poată angaja răspunderea pe acest proiect, actuala inițiativă legislativă aflată pe circuitul parlamentar trebuie respinsă. Liderii coaliției încearcă astfel să elimine blocajul și să includă proiectul Executivului în al doilea pachet de reforme.

Premierul Bolojan a declarat că pachetul de măsuri, ce va cuprinde reforme fiscale, administrative și privind companiile de stat, trebuie adoptat până la finalul lunii august. Totuși, reprezentanții magistraților s-au pronunțat ferm împotriva noilor măsuri. În cazul unei sesizări la Curtea Constituțională, există riscul ca, odată respins proiectul pensiilor speciale, să fie blocate și celelalte reforme din pachet.

