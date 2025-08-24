Ședință crucială la PSD înainte ca Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri fiscale

Guvernul condus de Ilie Bolojan este așteptat ca săptămâna viitoare să-și asume răspunderea în Parlament pe Pachetul 2 de măsuri fiscale, un set de reforme care vizează domenii esențiale precum pensii speciale, administrație publică, sănătate și legea insolvenței. Reformele sunt considerate printre cele mai ambițioase din ultimele decenii și vin în contextul unor tensiuni politice evidente în coaliția de guvernare.

Una dintre prevederile cele mai controversate se referă la pensia magistraților, domeniu care a generat critici și dispute în ultimii ani. Conform proiectului, pentru a beneficia de pensie de serviciu, magistrații trebuie să îndeplinească următoarele criterii: vârsta minimă de pensionare: 65 de ani; vechimea totală în muncă: 35 de ani; vechimea minimă în magistratură: 25 de ani; pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că reforma este necesară și a criticat situația actuală: „Când am fost președinte interimar, am constatat că aproape toate cererile de pensionare veneau de la magistrați de 48 de ani. Este inadmisibil ca un magistrat să iasă la pensie la o astfel de vârstă, în plină maturitate profesională”, a declarat Bolojan, explicând că reforma urmărește echilibrarea sistemului și menținerea resursei umane valoroase în justiție pentru mai mult timp.

Situația în coaliția de guvernare este însă tensionată. Social-democrații au decis să rămână la guvernare, dar nu vor mai participa la ședințele Coaliției, ceea ce indică un climat politic destul de complicat. În paralel, PSD a programat o ședință proprie pentru a discuta poziția partidului înainte de asumarea răspunderii pe Pachetul 2.

Potrivit programului președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, de luni, 25 august 2025, social-democrații se vor reuni în Biroul Permanent Național al PSD, la sediul din Șoseaua Kiseleff, pentru a analiza pozițiile partidului cu privire la noile măsuri fiscale și la strategia de comunicare.

