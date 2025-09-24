Senatul a adoptat proiectul de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere: „Vor fi mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri”

Senatul a adoptat cu o largă majoritate de voturi proiectul legislativ propus de ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, privind reorganizarea Gărzii Forestiere.

În Plenul Senatului, liderul grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a susținut că măsura ministerului Mediului de reorganizare și eficientizare a Gărzii Forestiere reprezintă un pas important pentru întărirea capacității de protejare a pădurilor din România.

„Printr-o structură modernizată și eficientizată, cu mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri, Garda Forestieră va putea acționa mai ferm și mai rapid în combaterea tăierilor ilegale, în monitorizarea resurselor naturale și în asigurarea respectării legislației de mediu. USR a luptat continuu pentru protejarea pădurilor și a naturii și a avut mai multe inițiative legislative în acest sens. Prin această reformă, instituțiile statului vor avea instrumente mai clare și mai puternice pentru a asigura respectarea legii și pentru a răspunde rapid atunci când natura este pusă în pericol. USR susține că respectul pentru natură și pentru lege merg mână în mână cu dezvoltarea durabilă, iar reorganizarea Gărzii Forestiere reprezintă un pas în direcția gestionării durabile a pădurilor României și de protejare a biodiversității”, a declarat Ștefan Pălărie.

Conform măsurii propuse de Diana Buzoianu, Garda Forestieră Națională va avea 82 de posturi, din care 45 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silviculturii și 37 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, iar Gărzile Forestiere 760 de posturi, din care minimum 85% de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silviculturii și restul posturilor în domeniul juridic, economic, resurse umane, achiziții, investiții, administrativ, comunicare, IT și audit.

Cei de la USR spun că această schimbare este o veste bună pentru toți cei care iubesc pădurile României. Reorganizarea Gărzii Forestiere înseamnă mai multă eficiență în lupta împotriva tăierilor ilegale, o mai bună protecție a mediului înconjurător și mai multă transparență în modul în care sunt gestionate resursele naturale.

Adoptarea de către Senat, cu 105 voturi PENTRU, 5 – ÎMPOTRIVĂ și 12 abțineri, a reorganizării Gărzii Forestiere este recunoașterea muncii depuse de Diana Buzoianu la Ministerul Mediului. În același timp, voturile ÎMPOTRIVĂ și ABȚINERILE dovedesc încă o dată ipocrizia pseudopatrioților care, în loc să protejeze pădurile și natura României, protejează tagma profitorilor de beneficii nemeritate, a celor lipiți de scaune și funcții, cei care au protejat defrișările ilegale din munții țării, arată un comunicat al USR.

