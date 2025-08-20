Amenințarea pachetului 2 fiscal plutește și asupra Sănătății. Sindicaliștii s-au întâlnit cu Rogobete și cer păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor

Sindicaliștii din Sănătate sunt îngrijorați de efectele pachetului 2 de măsuri fiscale. FOTO Pixabay

Sindicaliștii SANITAS s-au întâlnit, miercuri, cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și au discutat pe larg despre măsurile din al doilea pachet, dar și despre eventuale alte prevederi care pot îmbunătăți activitatea în sistemul medical. Sindicaliștii cer păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaților din sistem și păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de austeritate. De asemenea, au solicitat ca sistemul sanitar și cel de asistență socială să fie scutite de la prevederea referitoare la interzicerea detașărilor.

”Astăzi, 20 august 2025, membri ai Biroului Executiv al Federației SANITAS s-au întâlnit cu echipa Ministerului Sănătății condusă de ministrul Alexandru Rogobete. Discuțiile s-au axat pe reformele preconizate a fi incluse în pachetul II de reformă. Ne-a fost prezentat proiectul de OUG care astăzi, după întâlnirea cu noi, va fi publicat în transparență decizională”, anunță, miercuri, sindicaliștii SANITAS, pe pagina de Facebook.

Aceștia precizează că documentul aduce, în principal, următoarele noutăți:

- Creșterea punctului pe serviciul medical în ambulator până la 8 lei, până la 1 ianuarie 2026.

- Obligativitatea de a presta activitate în ambulator pentru toți medicii, cu flexibilizarea organizării activității în cabinetele din ambulator.

- Modificarea condițiilor pentru ocuparea funcției de Șef secție.

- Modificarea condițiilor de ocupare a funcției de manager.

- Modificarea modului de finanțare a serviciilor medicale – mecanism nou elaborat de CNAS, cu păstrarea componentei ”influențe”, însă acestea vor fi acordate în funcție de mai multe ”criterii de performanță” (complexitatea cazurilor rezolvate, rulaj pacienți, număr de paturi etc.)

- Reglementarea finanțării cazurilor grave transferate de la privat la stat.

”Am solicitat deja corectarea OUG 36/2025 în ceea ce privește măsurile care au afectat câteva categorii de salariați din Sănătate, imediat ce aceasta a fost emisă iar Ministrul Sănătății ne-a asigurat că va fi emis în perioada imediat următoare un document legislativ care va remedia situația creată. În ceea ce privește măsurile ce urmează a fi incluse în alte acte normative ce vor fi emise ulterior, ne-am asigurat că vom face parte din toate comisiile care vor lucra la elaborarea lor”, au mai transmis sindicaliștii.

Aceștia precizează că viitoarele modificări se referă la:

- Îmbunătățirea Normativului de personal – în urma colectării datelor de la spitale și a analizei acestora, cu toate particularitățile din sistem, se va elabora o formulă optimă de calcul pentru a adapta normativul de personal la condițiile actuale.

- Reorganizarea serviciilor de Ambulanță - urmează să aibă loc consultări pentru identificarea de soluții care să protejeze salariații de orice riscuri, în principal de cel de a-și pierde locul de muncă.

”Având în vedere existența unui proiect de act normativ în transparență decizională la Ministerul Muncii, care interzice cumulul pensiei cu salariul, transferurile și detașările, i-am solicitat Ministrului Sănătății să transmită pe toate canalele guvernamentale solicitarea noastră expresă ca sistemul sanitar și cel de asistență socială să fie exceptate de la aceste prevederi ținând cont de criza de personal, specificul activității, epuizarea personalului, nevoia de a susține activitatea continuă în unitățile supraaglomerate etc.”, au mai transmis sindicaliștii.

Federația SANITAS anunță că a solicitat în mod expres susținerea Ministrului Sănătății pentru ”păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaților din sistem și păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de reformă/austeritate, ținând cont de specificul activității și de dificultățile uriașe create de criza de personal din Sănătate”.

Sindicaliștii anunță, de asemenea, că se vor întâlni și cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru consultări care privesc sistemul de Asistență Socială.

