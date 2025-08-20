Amenințarea pachetului 2 fiscal plutește și asupra Sănătății. Sindicaliștii s-au întâlnit cu Rogobete și cer păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 17:49
187 citiri
Amenințarea pachetului 2 fiscal plutește și asupra Sănătății. Sindicaliștii s-au întâlnit cu Rogobete și cer păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor
Sindicaliștii din Sănătate sunt îngrijorați de efectele pachetului 2 de măsuri fiscale. FOTO Pixabay

Sindicaliștii SANITAS s-au întâlnit, miercuri, cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și au discutat pe larg despre măsurile din al doilea pachet, dar și despre eventuale alte prevederi care pot îmbunătăți activitatea în sistemul medical. Sindicaliștii cer păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaților din sistem și păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de austeritate. De asemenea, au solicitat ca sistemul sanitar și cel de asistență socială să fie scutite de la prevederea referitoare la interzicerea detașărilor.

”Astăzi, 20 august 2025, membri ai Biroului Executiv al Federației SANITAS s-au întâlnit cu echipa Ministerului Sănătății condusă de ministrul Alexandru Rogobete. Discuțiile s-au axat pe reformele preconizate a fi incluse în pachetul II de reformă. Ne-a fost prezentat proiectul de OUG care astăzi, după întâlnirea cu noi, va fi publicat în transparență decizională”, anunță, miercuri, sindicaliștii SANITAS, pe pagina de Facebook.

Aceștia precizează că documentul aduce, în principal, următoarele noutăți:

- Creșterea punctului pe serviciul medical în ambulator până la 8 lei, până la 1 ianuarie 2026.

- Obligativitatea de a presta activitate în ambulator pentru toți medicii, cu flexibilizarea organizării activității în cabinetele din ambulator.

- Modificarea condițiilor pentru ocuparea funcției de Șef secție.

- Modificarea condițiilor de ocupare a funcției de manager.

- Modificarea modului de finanțare a serviciilor medicale – mecanism nou elaborat de CNAS, cu păstrarea componentei ”influențe”, însă acestea vor fi acordate în funcție de mai multe ”criterii de performanță” (complexitatea cazurilor rezolvate, rulaj pacienți, număr de paturi etc.)

- Reglementarea finanțării cazurilor grave transferate de la privat la stat.

”Am solicitat deja corectarea OUG 36/2025 în ceea ce privește măsurile care au afectat câteva categorii de salariați din Sănătate, imediat ce aceasta a fost emisă iar Ministrul Sănătății ne-a asigurat că va fi emis în perioada imediat următoare un document legislativ care va remedia situația creată. În ceea ce privește măsurile ce urmează a fi incluse în alte acte normative ce vor fi emise ulterior, ne-am asigurat că vom face parte din toate comisiile care vor lucra la elaborarea lor”, au mai transmis sindicaliștii.

Aceștia precizează că viitoarele modificări se referă la:

- Îmbunătățirea Normativului de personal – în urma colectării datelor de la spitale și a analizei acestora, cu toate particularitățile din sistem, se va elabora o formulă optimă de calcul pentru a adapta normativul de personal la condițiile actuale.

- Reorganizarea serviciilor de Ambulanță - urmează să aibă loc consultări pentru identificarea de soluții care să protejeze salariații de orice riscuri, în principal de cel de a-și pierde locul de muncă.

”Având în vedere existența unui proiect de act normativ în transparență decizională la Ministerul Muncii, care interzice cumulul pensiei cu salariul, transferurile și detașările, i-am solicitat Ministrului Sănătății să transmită pe toate canalele guvernamentale solicitarea noastră expresă ca sistemul sanitar și cel de asistență socială să fie exceptate de la aceste prevederi ținând cont de criza de personal, specificul activității, epuizarea personalului, nevoia de a susține activitatea continuă în unitățile supraaglomerate etc.”, au mai transmis sindicaliștii.

Federația SANITAS anunță că a solicitat în mod expres susținerea Ministrului Sănătății pentru ”păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaților din sistem și păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de reformă/austeritate, ținând cont de specificul activității și de dificultățile uriașe create de criza de personal din Sănătate”.

Sindicaliștii anunță, de asemenea, că se vor întâlni și cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru consultări care privesc sistemul de Asistență Socială.

Formularul prin care ministrul Sănătății promite să pună punct medicilor abuzivi, cu cabinete private: „O practică inacceptabilă și nedemnă!”
Formularul prin care ministrul Sănătății promite să pună punct medicilor abuzivi, cu cabinete private: „O practică inacceptabilă și nedemnă!”
Pacienții vor putea raporta, de la 1 septembrie, cazurile în care au fost redirecționați abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un...
Pachetul 2 ar urma să dea afară 40.000 de bugetari din administrație. Sunt vizate primăriile, consiliile județene, cabinetele secretarilor de stat și ale miniștrilor
Pachetul 2 ar urma să dea afară 40.000 de bugetari din administrație. Sunt vizate primăriile, consiliile județene, cabinetele secretarilor de stat și ale miniștrilor
40.000 de posturi din administrația publică ar urma să fie reduse, conform planului de reorganizare a administrației. Vor fi tăiate atât de la primării și consilii județene, cât și de la...
#reforma, #pachetul 2 masuri austeritate, #sanatate, #alexandru rogobete , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste mare in familia Hagi! Ianis, tata pentru prima data: sotia sa a nascut un baietel
ObservatorNews.ro
Cum se obtine voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent si cine il poate solicita
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO
  2. Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent
  3. Excelența în educație ca tradiție de familie la Laude-Reut
  4. Amenințarea pachetului 2 fiscal plutește și asupra Sănătății. Sindicaliștii s-au întâlnit cu Rogobete și cer păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor
  5. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce însă acest proiect
  6. Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
  7. Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
  8. Șefii Apărării din țările NATO discută eventuale garanții de securitate pe care să le ofere Ucrainei
  9. Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
  10. Profesor de religie acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată. Procurorii îl acuză și că a agresat-o fizic de două ori pe fată