Spor de metrou: Toți angajații Metrorex îl primesc, inclusiv cei din birouri. Cât încasează

Sporul de metrou de la Metrorex, acordat tuturor salariaților companiei, a stârnit din nou controverse după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut un apel public pentru ca angajații din birourile instituției să renunțe la el.

Potrivit Contractului Colectiv de Muncă (CCM), această indemnizație, cuprinsă între 20% și 40% din salariul brut, se acordă tuturor angajaților Metrorex, nu doar mecanicilor de tren sau personalului care lucrează în subteran, ci și contabililor, șoferilor și personalului din birouri.

Inițial denumit „spor de subteran”, beneficiul a fost extins și redenumit „spor de metrou”, pe motiv că toți angajații poartă responsabilități legate de siguranța transportului.

Creșteri salariale și bonusuri în 2025

Potrivit notei de fundamentare din aprilie 2025, Metrorex a operat mai multe ajustări salariale și de beneficii:

• Începând cu 21 februarie 2025, fiecare angajat a primit o majorare brută de 1.050 lei.

• Valoarea bonusurilor programate pentru 2025 a crescut cu peste 17 milioane lei, ajungând la 68,7 milioane lei.

• Cheltuielile cu tichetele de masă au fost stabilite la două categorii:

o 30 lei/tichet pentru 3.000 de salariați cu venituri nete de până la 8.000 lei,

o 35 lei/tichet pentru 1.762 de angajați care lucrează cel puțin 50% din timp în subteran.

• Cheltuielile sociale pentru 2025 au fost programate la 35,7 milioane lei, în creștere față de anul anterior.

La conducerea companiei, indemnizațiile directorului general și ale directorului financiar însumează 696 mii lei, în timp ce membrii Consiliului de Administrație vor încasa 568 mii lei, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Pierderi în buget, investiții majore

Deși veniturile și cheltuielile au fost ajustate, Metrorex estimează pentru 2025 o pierdere de 180,8 milioane lei, apropiată de nivelul din 2024. În schimb, peste 827 milioane lei vor fi alocați investițiilor în Magistrala 5 și accesibilizarea stațiilor pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Ministrul Transporturilor: „Renunțați la sporul imoral”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul Ciprian Șerban a criticat faptul că și angajații Metrorex care lucrează în birouri, inclusiv la etajul 9 din sediul Ministerului Transporturilor, primesc sporul de metrou.

„Dragi angajați ai Metrorex care vă desfășurați activitatea la etajul 9. Trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată. Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură. [...] Dacă nu vreți să renunțați la acest spor, am o soluție: vă puteți muta în subteran, unde beneficiul este justificat”, a declarat ministrul.

Acesta a mai propus ca angajații Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) să fie relocați în birourile ocupate de personalul Metrorex din minister, pentru a elimina costurile de chirie de 30.000 euro/lună.

Metrorex păstrează tăcerea

Sumele efective pentru sporurile de metrou nu sunt publice. Întrebată de Ziare.com cât reprezintă, în bani, sporul de metrou pentru fiecare angajat, Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, nu a oferit un răspuns.

