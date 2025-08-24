Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români

În timp ce milioane de români sunt îndemnați să accepte măsuri de austeritate pentru „stabilitatea bugetară”, salariile uriașe din vârful companiilor de stat continuă să sfideze realitatea economică. Reforma anunțată de premierul Ilie Bolojan promite ajustări, dar până atunci, o parte din aparatul de conducere bugetar trăiește într-o lume paralelă cu restul țării.

Salarii de lux în instituțiile-cheie

În 2024, salariul mediu net la nivel național a fost de 5.645 de lei. Comparativ, în marile instituții autonome cifrele sunt de câteva ori mai mari:

ANRE – 310 angajați, salariu mediu de 18.635 lei.

ASF – 551 angajați, salariu mediu de 13.562 lei.

ANCOM – 659 angajați, salariu mediu de 12.934 lei.

La aceste sume se adaugă sporuri și beneficii consistente, consolidând imaginea unor instituții desprinse de rigorile crizei.

Băncile statului, campionii veniturilor

Conducerea celor trei bănci aflate în portofoliul statului român – BNR, CEC Bank și Exim Banca Românească – a înregistrat în 2024 venituri de peste un milion de lei fiecare, echivalentul a mai mult de 200.000 de euro anual.

La Banca Națională a României, guvernatorul Mugur Isărescu primește un salariu de 80.000 de lei pe lună, adică peste 1 milion de lei anual, iar prim-viceguvernatorul Leonardo Badea depășește chiar acest prag, cu 76.000 de lei lunar.

Performanța cea mai notabilă o are însă Bogdan Neacșu, director general și președinte al Comitetului de Direcție la CEC Bank, care a obținut în 2024 un venit total de 1.664.428 de lei, potrivit contractului de administrare. Aceasta echivalează cu un salariu mediu de 138.700 lei pe lună, adică aproape 28.000 de euro lunar. CEC Bank este o instituție bancară cu capital integral de stat, aflată în subordinea Ministerului Finanțelor.

La Exim Banca Românească, președintele Traian Halalai a încasat într-un singur an 1,5 milioane de lei, ceea ce înseamnă un salariu lunar de aproximativ 25.000 de euro. Statul român este acționar majoritar la această bancă, cu aproape 99%.

ANRE – sporuri și venituri colosale

Președintele George-Sergiu Niculescu a câștigat în decembrie 2024 un venit brut de 128.329 lei, adică 75.000 de lei net, echivalentul a 15.000 de euro. Vicepreședinții au avut venituri lunare de 113.231 lei brut, respectiv 13.300 euro net.

Hidroelectrica, Transelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, bani grei din energie

Energia rămâne cel mai profitabil domeniu pentru conducătorii companiilor de stat.

Transelectrica – indemnizații de 42.350 lei brut lunar, plus 1.250 euro pentru chirie și bani de transport.

Hidroelectrica – directori cu 38.462 lei lunar, iar pentru 4 ani compania va cheltui peste 2 milioane de euro doar pentru salariile a cinci persoane. Membrii Consiliului de Supraveghere primesc 13.350 lei/lună pentru câteva zile de muncă pe an.

Nuclearelectrica – directorul general câștigă anual 840.965 lei, adică peste 70.000 lei/lună, la care se adaugă alte venituri de zeci de mii de lei din funcții suplimentare.

Romgaz – directorul general primește 52.000 lei/lună, iar directorii adjuncți sume similare.

La Transgaz, directorul general câștigă 31.751 lei net lunar, în timp ce consilierii beneficiază de venituri de peste 346.000 lei anual, plus indemnizații pentru funcții în subsidiare.

AMEPIP – salarii speciale și sporuri de lux

Chiar și instituția care ar trebui să supravegheze aceste companii, AMEPIP, are salarii generoase: președintele interimar primește 41.070 lei brut lunar, vicepreședintele 38.850 lei, iar secretarul general 34.965 lei, plus un spor plafonat la 300 lei pentru „condiții vătămătoare”.

Reforma lui Bolojan – promisiuni de reducere

Secretariatul General al Guvernului a publicat în transparență un proiect de lege care vizează reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor suport în instituții precum ANRE, ASF și ANCOM.

Totodată, se propune o reducere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor din aceste instituții până la 30 septembrie 2025. Măsura ar urma să afecteze inclusiv conducerile executive și membrii comitetelor de reglementare.

„Până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive vor prezenta în ședința de guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025. Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, președintele și vicepreședinții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, nivelul salariului/remunerației/ indemnizației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025”, arată proiectul de lege.

Pachetul 2 de reforme ar urma să fie asumat de Cabinetul Bolojan zilele următoare.

