Ar putea ajunge TVA la 23-24%? Răspunsul premierului Ilie Bolojan. "Este doar o problemă de timp"

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, 16 septembrie, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună și alte creșteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată. ”Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spații de reducere a cheltuielilor”, a afirmat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți seară, la Antena3, dacă TVA ar putea ajunge la 23-24 la sută.

”Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creșterile mari pe care le avem de cheltuieli și, indiferent ce Guvern va fi, va fi pus în situația să găsească ori creșteri de venituri, ori scăderi de cheltuieli. Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de față, de creșteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creștere de venituri și de taxe (...) dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menții un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spații de reducere a cheltuielilor”, a răspuns Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că în sănătate este necesară o atribuire corectă a cheltuielilor.

”Trebuie să facem o atribuire corectă a cheltuielilor în sănătate. Nu mai putem crește cheltuielile pe sănătate, că nu mai avem de unde. Anul acesta am avut un buget la Casă de 77 miliarde lei și am notificat Casa că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul, pentru că nu au plătit medicamente, nu au asigurat plata tuturor serviciilor. Dar asta în condițiile în care am spitale din cele 370, am undeva în jur de 100 unde cheltuielile depășesc 80-90-95 la sută”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că anul viitor nu vor mai fi atribuite aceleași sume ca până acum în administrația locală, astfel că reducerile de personal nu fac decât să ajute administrațiile locale.

”Fiecare sistem mare, educația - acolo lucrurile au fost închise pe componenta de eficiență -, administrația locală - trebuie să închidem aceste lucruri, nu mai putem merge mai departe. Nu mai avem de anul viitor aceleași sume de bani să le direcționăm către administrația locală și atunci aceste reduceri pe care le propun și le susțin, nu fac decât să îi ajute pe ei”, a adăugat Bolojan.

Guvernul a adoptat deja, prin asumarea răspunderii în Parlament, două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului. Se urmărește reforma administrației, dar nu s-a ajuns la consens în coaliție.

