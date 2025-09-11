Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”

Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Premierul Ilie Bolojan - FOTO: gov.ro

Au trecut 78 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea în România și se vorbește tot mai des despre îndepărtarea sa, cu toate că, în teorie, actualul premier trebuie să rămână în funcție până la rotativa în care PSD va prelua Executivul.

Chiar din interiorul guvernării, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent că, în cazul în care unele măsuri fiscale nu vor fi validate de Curtea Constituțională, Guvernul ar trebui să-și asume responsabilitatea și să plece. Sunt mai multe sesizări de neconstituționalitate, depuse de parlamentari de la AUR, POT și SOS, pe legile asumate de Ilie Bolojan, în Parlament. De asemenea, la CCR se va judeca și sesizarea ÎCCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a trecut de Parlament prin angajarea răspunderii Guvernului. Acesta este și singurul proiect adoptat fără a fi supus moțiunii de cenzură. Toate vor fi analizate în ședința din 24 septembrie.

Ca atare, întrebarea care domină mediul politic este dacă premierul Ilie Bolojan va fi forțat să demisioneze în cazul unui eșec, fie el parțial sau total, al reformelor, ori dacă va alege să își ducă mandatul mai departe, sprijinit de capitalul său politic și de majoritatea parlamentară, chiar și cu doar o parte dintre măsuri realizate.

Consultantul politic Radu Magdin, analist și strateg în leadership, CEO al Smartlink Communications, a comentat într-un dialog cu Ziare.com situația tensionată din jurul premierului Ilie Bolojan și eventualitatea unei plecări de la conducerea Guvernului. Expertul consideră că scenariul demisiei nu este unul iminent, iar declarațiile politice din sfera coaliției sunt mai degrabă o formă de presiune publică pentru aprobarea reformelor. Radu Magdin a spus că premierul nu are, în acest moment, un înlocuitor imediat și orice schimbare ar putea fi luată în calcul cel mai devreme în primăvara anului viitor.

„Nu este cazul să demisioneze Ilie Bolojan”

Analistul consideră că solicitările venite din zona coaliției privind o eventuală demisie nu reprezintă neapărat intenții reale de schimbare la vârf, ci mai degrabă un fel de constrângere pentru accelerarea și validarea unor reforme sensibile.

„Nu cred că este cazul să demisioneze Ilie Bolojan și declarațiile politice, în acest sens, din sfera coaliției, le văd mai degrabă ca o formă de presiune publică pentru aprobarea reformelor”, a spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

Posibili candidați după șase luni

Chiar dacă în prezent nu există o variantă concretă pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan, Radu Magdin nu exclude ca, în următoarele luni, partidele din coaliție să înceapă să promoveze nume noi.

„Eu cred că domnul Bolojan oricum nu are înlocuitor imediat, cel puțin până în primăvara anului viitor, dar e posibil ca după următoarele șase luni să se aboneze mai mulți posibili candidați de premier din zona partidelor de guvernare pentru poziția de premier ale relansării după cea de premier, care, din păcate pentru dumnealui, s-a ocupat prioritar de zona de tăieri”, a punctat Radu Magdin în analiza pentru Ziare.com.

