Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 09:08
1114 citiri
Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
Profesor care scrie la tablă FOTO Pixabay

Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste 60 la sută dintre elevi să primească burse.

Întrebat, joi seară, la Euronews România, despre impactul măsurilor din educaţie asupra bugetului şi dacă nu acum ar fi fost momentul oportun pentru o reformă în educaţie, Ilie Bolojan a explicat că impactul pe educaţie este la nivelul a ”patru-cinci miliarde de lei pe an”.

”Acest impact este dat, pe de o parte, de reducerea numărului de posturi care erau acoperite de plata cu ora, aproximativ 15.000 de posturi în această situaţie, de reducerea degrevărilor, deci directorii, inspectorii, aproximativ 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Acum vor preda zece ore”, a explicat Bolojan.

Acesta s-a referit şi la reducerea burselor: ”Vorbim şi de reducerea burselor unde am ajuns în nişte situaţii aberante. Eram în 2021, de exemplu, cu un volum de burse de sub 200 de milioane de lei, deci aproximativ 40 de milioane de euro şi patru la sută dintre cei puţin peste trei milioane de elevi. După trei ani de zile, în 2024, am ajuns ca 62 la sută din elevii din România să ia burse”.

Potrivit premierului, numărul elevilor în România era în descreştere, dar tot mai mulţi elevi luau burse.

”Luau 62 la sută, deci 1,4 milioane, iar nivelul burselor totale ajunsese la aproape un miliard de euro, 4,7 miliarde lei. Ori nu este posibil, nu poţi să creşti în trei ani de 25 de ori suma de burse. Sau să acorzi burse inclusiv pe perioada de vară, de exemplu, studenţilor, pentru că nu se acordă nicăieri. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli cât timp nu aveam aceşti bani. Nu eram pe excedente bugetare, nu era o situaţie deosebită ca să spunem «da, ne putem permite». Şi eu aş fi dorit să dăm burse la toată lumea dacă se poate. Dar iei banii aceia împrumut şi pentru ei plăteşti dobânzi mari, an de an. Gândiţi-vă că doar dobânzile înseamnă, practic, o autostradă spre Moldova într-un an”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulți...
Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"
Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, în ziua de 18 septembrie, că nu este o situație comodă pentru el, ca prim-ministru, să lucreze cu patru partide și să ia măsuri care nu sunt populare, dar...
#reforme educatie, #ilie bolojan, #reducere posturi invatamant, #burse elevi, #masuri fiscale guvern , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se intampla in PSD: supraveghere, presiuni, intimidari si amenintari. "Nu este inca un moment de asumare publica"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante masuri pentru eficientizarea companiilor de stat

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
  2. Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
  3. Crin Antonescu vrea să susțină o formațiune „anti-soroșistă”. „Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit”
  4. Consens aproape total în Parlament asupra legii privind limitarea dreptului la avort. Care sunt partidele care nu au dat un răspuns despre votul asupra proiectului
  5. Grupările din PSD împotriva actualei conduceri. Are Grindeanu concurență la șefia partidului? „Nu este sigur de victorie”
  6. Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
  7. Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"
  8. Prima amenințare directă din PSD cu căderea Guvernului Bolojan. Noua „linie roșie” care pare să fi apărut în coaliție
  9. Cum fentează bugetarii vizați de concedieri planul lui Bolojan. Reducerea de personal cu 20 la sută ar trimite acasă peste 150.000 de angajați
  10. Premierul a explicat de ce a lipsit de la întâlnirea cu primarii: ”Nu a fost niciodată un refuz”