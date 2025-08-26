”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților

PSD se opune reformelor propuse de Guvernul Bolojan, acuză vicepreședinta USR Clotilde Armand. Fostul primar al Sectorului 1 a taxat și poziția partidului în legătură cu alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Ce constatăm este că PSD rămâne același copil problemă al României și cum majoritatea partidelor înțeleg că trebuie să găsim soluții și trebuie să găsim o soluție și pentru București, el se opune cu obstinație, exact cum se opune reformelor și rezolvării crizei economice”, a declarat Armand la RFI.

Fostul primar al Sectorului 1 a adăugat că social-democrații ”încearcă să-și salveze privilegiile”.

”Ei nu și nu, blochează, tergiversează, încearcă să-și salveze privilegiile, în loc să-și asume responsabilitatea pentru greșelile trecutului”, a mai spus vicepreședinta USR. Armand a subliniat că ”și pentru București avem nevoie de a continua ce a fost început de Nicușor Dan și de a rezolva problemele Bucureștiului”.

Luni, întrebat despre un eventual candidat comun PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că ”ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliție, măcar să știm cum stăm”. El a mai spus că ”sunt șanse foarte mari” să se rupă coaliția într-o astfel de situație.

Ads