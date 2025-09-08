Ce ar însemna creșterea TVA la 24%? Analist: „Ar fi un adevărat seppuku financiar pentru România” - Octombrie, luna adevărului pentru deficitul bugetar

O eventuală majorare a TVA la 24% ar pune România într-o situație economică dramatică, avertizează analistul și consultantul economic Adrian Negrescu. În opinia sa, o astfel de măsură ar alimenta inflația, ar reduce drastic consumul și ar accentua dificultățile mediului de afaceri.

„O eventuală creștere a TVA la 24% ar fi un adevărat sepuku financiar pentru România. Dincolo de creșterea inflației la 10-12% și scăderea și mai puternică a consumului – principalul motor al economiei, creșterea TVA ar duce la accentuarea blocajului financiar, la dificultăți operaționale majore pentru companiile românești și așa multe dintre ele grav afectate de scăderea vânzărilor și de neplata la timp a facturilor. O creștere a TVA la 24% ar putea interveni, probabil, doar în situația în care toate măsurile de austeritate luate în pachetele 1 și 2 nu își vor face efectele, în sensul de a echilibra finanțele publice”, a scris pe Facebook Adrian Negrescu.

Deficitul bugetar, cheia deciziei

Adrian Negrescu spune că luna octombrie va fi decisivă pentru stabilirea direcției fiscale. „Vom avea o privire mai clară a efectelor în luna octombrie, atunci când încasările statului ne vor arăta în mod evident dacă este posibil să ne încadrăm în ținta de deficit de 8% sau dacă trebuie luate măsuri suplimentare. Din datele preliminare, veștile sunt încurajatoare. Pe de altă parte, am mai spus-o de multe ori - soluția pentru a rezolva problema deficitului nu este să crești și mai mult taxele ci să reduci cheltuielile și mai ales evaziunea fiscală. La capitolul cheltuieli, probabil va fi extrem de importantă decizia privind alocările din PNDL/Anghel Saligny. Dacă guvernul va ceda în fața primarilor și vor continua investițiile în stadioane, săli de sport și tot felul de minunății locale, va fi extrem de greu să mențină ținta de deficit. Dincolo de investiții, decisivă va fi colectarea taxelor. După primele 7 luni, veniturile statului au crescut cu 11,8%, însă cheltuielile continuă să crească și ele semnificativ, cu 11,1%. Iar în ultimele luni se vor aduna la plată cele mai multe facturi. Extinderea taxării inverse, anunțată de Nazare, alături de noile restricții de funcționare pentru firme, din Pachetul 2, s-ar putea să aducă o colectare mai bună, mai cu seamă că vor fi influențate și de efectele creșterilor de taxe. Nimic nu este însă sigur. Așa cum spuneam, până la urmă problema nu e la încasări ci la cheltuieli. Acolo e miza majoră ce ține nu doar de cheltuielile în investiții inoportune în această perioadă de criză, ci de costurile tot mai mari cu bunurile și servicii și salarizarea bugetarilor”, a continuat analistul economic.

Perspective pentru 2026

Extinderea taxării inverse și noile restricții din Pachetul 2 ar putea îmbunătăți colectarea, însă situația rămâne incertă, consideră Negrescu. „Altfel spus, dacă autoritățile nu vor face reforme reale, dacă politicienii vor sabota reducerile de costuri pe considerente electorale, dacă nu vor reduce deficitul bugetar, ne putem trezi și cu un TVA mai mare de la 1 ianuarie. La cum arată situația în prezent, estimez că nu va fi cazul. Încasările din inflație și creșterile de taxe vor echilibra bugetul din octombrie încolo. Rămâne de văzut ce vor face în 2026”, a mai scris Adrian Negrescu.

