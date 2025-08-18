Măsurile fiscale pe care PSD le vrea de la Ilie Bolojan. Grindeanu: „Sunt de acord cu taxarea multinaționalelor. Propunem un pachet de relansare economică” VIDEO

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să redacteze un proiect prin intermediul căruia companiile multinaționale să fie taxate corespunzător în România.

„Eu sunt de acord cu taxarea multinaționalelor, cu taxarea externalizării profiturilor din România... Din discuția pe care am avut-o cu ministrul Nazare, și el e preocupat. Mă aștept ca aceste lucruri să fie cuprinse (n.r. - într-un pachet de măsuri fiscale).

Sunt preocupat să găsim soluții potrivite pentru ca, pentru impozitul pe locuințe care va crește, potrivit propunerilor, cu 70%, aceste taxe trebuie să rămână la autoritățile locale. Să rămână acolo. Apoi, putem vorbi despre sume de echilibrare venite de la guvern”, a declarat oficialul PSD, luni, 18 august.

Anunțul lui Sorin Grindeanu (PSD) privind măsurile fiscale

Grindeanu îi mai cere lui Bolojan un „pachet de relansare economică”.

„Suntem de acord cu majoritatea propunerilor din pachetul 2, cu amendamente (...) Dar trebuie să facem ceva în plus, pachetul de relansare economică. Îl vom propune.

Avem creștere economică pe trimestrul 2, ratingul de țară rămas la fel, reducerea cheltuielilor statului în pachetul 2”.

Liderul PSD a explicat că este de acord cu măsurile lui Bolojan, cu anumite excepții: „pe administrație și pe fiscal”.

Măsurile de „relansare economică” ar urma să fie anunțate în curând de PSD, printr-o conferință de presă.

