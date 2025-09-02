Avertismentul grav al unui economist pentru Coaliție: ”Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim. Imediat va începe haosul instant și maxim dacă pică guvernul și blocați reformele”

Oprirea reformelor și căderea Guvernului Bolojan ar putea avea un efect devastator în societate, consideră economistul Andrei Caramitru. El a oferit marți, 2 septembrie, mai multe exemple de tensiuni mocnite din societate, care s-ar agrava dacă reformele ar fi stopate.

„Tensiunea din societate e imensă - o vedem nu doar în violența verbală din zona haur care după descinde în stradă cu atacuri violente. E și partea aia mocnită. Dar se ridică și dă în clocot”, a scris economistul Andrei Caramitru pe Facebook.

Primul exemplu oferit este un incident la un magazin din centrul Capitalei.

„Mega, Sector 1, București. Domn în vârstă îmbrăcat destul de bine. Care blochează coada vorbind tare spre paznic (alt pensionar): “am fost niște proști că l-am dat pe Ceaușescu jos bă! Da era rău - dar ăștia sunt mult mai răi! Ne fură! Nu se mai poate! Intervine tânărul de la casă să îl roage să plătească cei vreo 60 de lei. Domnul urlă la el - ca băi tu lucrezi și tu la hoții ăștia? Zici că ești de la stat îmi ceri mie banii! Dar de fapt ești și mai rău, lucrezi pentru trădătorii ăștia de la multinațională aici! ”. Haos. O parte din coadă zicea da da are dreptate domnul.”

Andrei Caramitru a redat și o discuție pe care a avut-o cu un șofer de ride-sharing.

Ads

„Discuție cu șofer uber, vreo 60 de ani, mult mai echilibrat și liniștit, nu haurist sau georgist. Omul explică rațional - “domne nu mai are sens să muncesc. Din cât vedeți dvs că dați pentru cursă - uber îmi ia 20-25% și din ce rămâne dau jumătate la stat, ne-au nenorocit pe noi ăștia cu PFA. Păi cum să pun un ban deoparte dacă rămân cu 30% doar? Mai bine nu mai muncesc sau îmi dați mai puțin, anulați - îmi dați cash. Vă fac discount la jumătate că e mai bine pentru mine. Nu e normal așa ceva. De ce pe noi ne îngroapă în halul ăsta, dar ăia de la Realitatea au datorii din taxe de 40 de milioane de euro și sunt bine mersi? Ce e porcăria asta? Eu cum să trăiesc dacă nu rămân cu nimic?”

Al treilea exemplu de tensiuni din societatea românească prezentat de Andrei Caramitru vizează un antreprenor care își mută firmele.

„Antreprenor din IT. Zice “domne eu îmi mut toate firmele afară, pun pe toți cu care lucrez pe contracte în altă țară. Ca nu mai vreau să mai plătesc nimic la ăștia. Vreau să dea faliment că altfel nu înțeleg cu binișorul. Nu îl lasă pe Bolojan ăsta să facă nimic. Au sute de mii de angajați în plus plătiți degeaba. La mine în județ de unde vin poți da 80% afară mâine, că nu mai sunt oameni oricum pe acolo, fac aia ce? Deci să muncesc eu să îi plătesc pe ăștia care nu fac nimic și își bat joc de mine? E uite nu plătesc nimic. Să mă aresteze dacă au chef. Nu mai vreau. Zero le dau, zero. Să se ducă totul dracului.””

Ads

Caramitru spune că „80% din populație nu mai vrea și nu mai poate cu sistemul așa cum e” și că românii „au ură pe stat!”.

„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim. Asta e. Nu există alternativă decât mai rea pentru voi. Și nu peste 3 ani. Acum imediat va începe haosul instant și maxim dacă pică guvernul și blocați reformele. Doamne ferește!!!!!!”, se încheie mesajul lui Andrei Caramitru.

Ads