Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Guvernul nu poate să taie chiar așa, ca un măcelar”. Care ar fi vulnerabilitatea României

Consilierul prezidențial Radu Burnete recunoaște că reformele implementate de Guvernul Bolojan sunt dificile, însă declară că ele trebuie continuate. „Operăm cumva un pacient care nu e anesteziat, România”, a spus luni, 18 august, fostul președinte al Federației Patronale Concordia, care a demisionat înainte de a fi numit consilier de președintele Nicușor Dan.

„Eu cred că majoritatea măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situația în care se află România (...). Gândiți-vă că operăm cumva un pacient care nu e anesteziat, România. Când începi să lucrezi la o anumită măsură, am văzut de multe ori chiar și în practică, realizezi sau ți se evidențiază lucruri de care nu erai conștient și atunci trebuie să faci un pas în spate, să măsori din nou. Guvernul nu poate să taie chiar așa ca un măcelar”, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete la RFI.

El spune că vor exista ajustări, atunci când Guvernul nu ia cele mai bune decizii, iar specialiștii demonstrează asta.

„Guvernul nu are de ales decât să meargă înainte cu aceste reforme, care vor stârni nemulțumiri (...). În ceea ce privește concesiile, să știți că Guvernul discută cu toate aceste categorii. Chiar și eu m-am văzut cu sindicatele din Educație, le-am ascultat. Sunt sigur că acolo unde cineva chiar reușește să arate Guvernului că poate a luat-o pe o cale greșită sau poate nu a făcut reglajul cel mai bun, eu sunt sigur că o să vedem niște ajustări”, a mai spus Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan.

El consideră „justificată urgența cu care acționează Guvernul Bolojan în clipa de față”.

„Marea vulnerabilitate este să ne oprim la mijlocul drumului (...). Finanțatorii noștri, atât locali, cât și internaționali, au spus: OK, ceea ce ați anunțat și ceea ce spuneți că veți face ne dă într-adevăr încredere să vă împrumutăm mai departe. Dar mi-e teamă că, dacă deraiem și pierdem această încredere, ne va lua mulți ani de zile să o recuperăm, iar pentru noi, asta ar fi dramatic”, a mai declarat Burnete la RFI.

