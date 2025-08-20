Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:48
Reformele negociate în coaliție, apoi adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament de către Guvernul Bolojan, sunt nepopulare, iar Executivul își asumă asta, a declarat eurodeputatul USR Dan Barna, miercuri, 20 august. „Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți, adică Guvernul nu ia aceste măsuri pentru un confort guvernamental”, spune Barna.

„Guvernul nu ia aceste măsuri pentru un confort guvernamental. Este un Guvern care și-a asumat să ia niște măsuri profund nepopulare, nimeni nu se bucură, nici măcar Guvernul, de necesitatea acestor măsuri”, a declarat eurodeputatul Dan Barna la RFI.

El consideră că pachetul al doilea de reforme al Guvernului Bolojan va readuce echitate, astfel încât logica de tip „lasă, se găsește o slujbă la stat și ești bine, mamă” să dispară.

„Este gândit ca un pachet care să readucă percepția aceasta de echitate în societate, pentru că o mare parte din nemulțumirea, din frustrarea legitimă și reală pe care o mare parte din cetățenii români au experimentat-o în ultimii ani a fost exact acest sentiment al unor privilegii nesfârșite pe care statul, instituțional, le-a tot umflat. Această gonflare, această umflare ca omulețul de la Michelin, ca să folosesc o metaforă cunoscută, la care statul român a ajuns nu s-a întâmplat de azi pe mâine, a fost o constantă. Știți, era și vorba cunoscută: lasă, se găsește o slujbă la stat și ești bine, mamă. Logica aceasta trebuie să dispară”, a mai spus Dan Barna.

El consideră că nu pot fi făcute prea multe concesii, deoarece măsurile nepopulare sunt necesare.

„Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți, adică Guvernul nu ia aceste măsuri pentru un confort guvernamental. Este un Guvern care și-a asumat să ia niște măsuri profund nepopulare, nimeni nu se bucură, nici măcar Guvernul, de necesitatea acestor măsuri (...). Sigur, anumite ameliorări pot fi discutate și se pot realiza, îmbunătățiri tehnice, de exemplu sau dacă vorbim chiar de proiectul de eliminare a pensiilor speciale la magistrați, trebuie o anumită fazare, sigur, se poate discuta despre asta, dar ideea de principiu și nu am văzut-o, că domnule, lăsăm totul așa și nu ne atingem de nimic nu este fezabilă, nu poate să continue”, a mai declarat Dan Barna la RFI.

Eurodeputatul USR a identificat și o slăbiciune în coaliție, faptul că alegerile pentru conducerea PSD au loc abia în luna septembrie, deci social-democrații participă la guvernare cu o echipă interimară.

„A fost o greșeală sau cel puțin o neinspirație a liderilor PSD faptul că și-au împins Congresul în toamnă, pentru că celelalte partide au intrat în coaliție cu alegerile interne rezolvate (...), PSD-ul nu a mers pe calea aceasta (...). Ca un element interesant, ei participă de fapt la grupurile de lucru unde se discută aceste măsuri, unde se discută variantele necesare de a fi introduse în pachetul II, nu participă însă la ședința politică a coaliției, tocmai din cauza acestor presiuni interne de poziționare pe care liderii o au”, a explicat Dan Barna.

