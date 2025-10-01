”2028 riscă să arate foarte rău. Guvernul a promis reforme, dar nu a livrat nimic din ceea ce ar fi trebuit să schimbe statul”, crede un expert în soluționarea crizelor ANALIZĂ

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 04:05
Radu Turcescu - analist politic FOTO Facebook Radu Turcescu

Situația politică din România rămâne tensionată, iar semnalele publice indică o guvernare care nu a reușit să transforme promisiunile în fapte concrete. Guvernul actual a anunțat numeroase reforme, însă până acum nu a implementat nicio măsură semnificativă menită să corecteze anomaliile statului sau să aducă beneficii reale cetățenilor. În schimb, taxele au crescut, iar la rectificarea bugetară au fost alocate fonduri suplimentare pentru rambursarea cheltuielilor electorale, semnalând interesele care primează în fața reformelor structurale.

Jumătate de țară a votat pentru reformare, dar direcția actuală riscă să împingă România într-o zonă periculoasă, unde extremismul câștigă teren, spun observatorii politicii de la noi.

Radu Turcescu, strateg de PR și consultant politic, expert în comunicare și specialist în managementul crizelor, a spus, într-o analiză pentru Ziare.com, că lipsa de coerență și de reforme reale poate avea consecințe pe termen lung.

În absența unor schimbări coerente, avertizează expertul, anul 2028 riscă să fie unul dificil mai ales din punct de vedere electoral.

Reforme nelivrate

Radu Turcescu punctează asupra faptului că actuala guvernare nu și-a respectat promisiunile și se concentrează mai degrabă pe resurse electorale decât pe reforme reale.

„Actuala guvernare nu are un CEC în alb. A promis reforme, dar nu a livrat nimic din ceea ce ar fi trebuit să schimbe cu adevărat statul. În schimb, a crescut taxele și acum, la rectificare, vedem cum partidele își alocă și mai mulți bani pentru prezidențiale”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Mesaje confuze pe plan extern

Expertul remarcă și lipsa de coerență a președintelui în materie de politică externă, menționând că afirmațiile recente au produs mai degrabă confuzie.

„Președintele a mizat pe politica internă fără sprijin real, iar la extern a transmis mesaje confuze, culminând cu afirmații că România nici nu merita să intre în UE acum 18 ani”, a remarcat Radu Turcescu în dialogul cu Ziare.com.

Apel la presiune civică

Potrivit analistului, România se află într-un moment de cotitură, iar viitorul poate fi pus sub semnul întrebării dacă direcția actuală nu se schimbă.

„Jumătate de țară a votat pentru modernizare și ieșirea din reflexele comunismului, dar astăzi vedem exact opusul. Este momentul ca cei care credem în parcursul euro-atlantic al României să punem presiune pe ei - altfel, 2028 riscă să arate foarte rău”, a mai precizat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

