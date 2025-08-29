Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 29 August 2025, ora 23:15
290 citiri
Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"
Premierul Ilie Bolojan - Foto Hepta

Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea, în fața Parlamentului, asupra proiectelor legislative de austeritate, pe care le-a aprobat în ședința din 29 august 2025, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a făcut acest anunț în seara de 29 august 2025, printr-un mesaj postat pe Facebook, după ce guvernul aprobase cinci dintre cele șase proiecte incluse în Pachetul 2 de reforme.

"În această seară am avut o ședință extraordinară, în care Guvernul României a adoptat cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul 2 de reforme: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu privire la fiscalitate - insolvență.

Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, ne propunem adoptarea lui duminică, într-o nouă ședință de guvern", a precizat premierul.

El a explicat de ce a dorit aceste măsuri de austeritate, unele dintre ele fiind foarte controversate.

"Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități, pentru o reformă necesară, prin care punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii.

Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat.

Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria", a subliniat primul-ministru.

Premierul Bolojan a precizat că va transmite Parlamentului proiectele de lege, "iar Guvernul își va angaja răspunderea pe acestea în fața forului legislativ".

Teoretic, după o asemenea procedură, împotriva guvernului Bolojan ar putea fi depusă o moțiune de cenzură. Dar ținând cont de actuala configurație a coaliției de guvernare, Parlamentul nu va aproba moțiunea de cenzură.

Consiliul Legislativ a desființat proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Riscul major de neconstituționalitate. Reacția premierului
Consiliul Legislativ a desființat proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Riscul major de neconstituționalitate. Reacția premierului
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, criticând lipsa avizului CSM,...
Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 28 august, printr-un comunicat, că toate parchetele din țară își suspendă activitatea ca formă de protest față de măsurile...
#reforme, #austeritate, #bolojan, #guvernul bolojan, #angajare raspundere Guvern, #pensii magistrati , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Taxați bogații sau vă e frică de ei?". Scandal în Coaliție după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor
  2. Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"
  3. Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"
  4. "Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi". Bolojan, criticat dur de PSD Iași din cauza pachetelor de reformă. "Mai bine ieşim de la guvernare"
  5. Dan Tanasă contraatacă. Acuză o acțiune de kompromat împotriva sa. "Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc"
  6. Consiliul Legislativ a desființat proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Riscul major de neconstituționalitate. Reacția premierului
  7. Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO
  8. Începe "marea comasare" a instituțiilor statului. Care sunt primele două care vor fuziona. Anunțul ministrului Muncii
  9. "Am promis românilor şi am livrat!". Grindeanu se laudă că miniştrii PSD şi-au făcut treaba privind reformele din Pachetul 2. Promite, însă, amendamente în Parlament
  10. Doar 5 pachete au fost adoptate în Executiv, a anunțat Bolojan. Ce se întâmplă cu al șaselea, cel privind administrația publică

Ultimele emisiuni

Acum 11 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”