Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"

Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea, în fața Parlamentului, asupra proiectelor legislative de austeritate, pe care le-a aprobat în ședința din 29 august 2025, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a făcut acest anunț în seara de 29 august 2025, printr-un mesaj postat pe Facebook, după ce guvernul aprobase cinci dintre cele șase proiecte incluse în Pachetul 2 de reforme.

"În această seară am avut o ședință extraordinară, în care Guvernul României a adoptat cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul 2 de reforme: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu privire la fiscalitate - insolvență.

Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, ne propunem adoptarea lui duminică, într-o nouă ședință de guvern", a precizat premierul.

El a explicat de ce a dorit aceste măsuri de austeritate, unele dintre ele fiind foarte controversate.

"Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități, pentru o reformă necesară, prin care punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii.

Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat.

Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria", a subliniat primul-ministru.

Premierul Bolojan a precizat că va transmite Parlamentului proiectele de lege, "iar Guvernul își va angaja răspunderea pe acestea în fața forului legislativ".

Teoretic, după o asemenea procedură, împotriva guvernului Bolojan ar putea fi depusă o moțiune de cenzură. Dar ținând cont de actuala configurație a coaliției de guvernare, Parlamentul nu va aproba moțiunea de cenzură.

