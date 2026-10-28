6 măsuri economice propuse de un parlamentar, pentru ca taxele să fie reduse în România: „Sunt suficienți bani, dar nu sunt gestionați în interesul cetățenilor”

Banii pot fi aduși la buget prin majorări de taxe pentru populația generală, ori prin măsuri de eficientizare a bunului public. Un parlamentar a propus o listă cu măsuri punctuale, astfel încât taxele să nu fie majorate și chiar reduse.

În 2025, PSD și PNL s-au înțeles pentru aplicarea unui set de măsuri fiscale, inclusiv pentru majorarea taxelor. La scurt timp de la parafarea acordului, PSD a început să joace în spațiul public rolul de opozant al măsurilor. Între timp, premierul Bolojan acuza PSD că una decide împreună în ședințe și total altceva declară oamenii lui Grindeanu în spațiul public. Atacurile PSD au devenit tot mai virulente. Totuși, PSD a apărat măsurile lui Bolojan în fața a patru moțiuni de cenzură depuse de AUR.

Între timp, deși PSD apăra măsurile guvernului din care făcea parte, continua să-și construiască mesajele ce aveau să producă ruptura în Executiv. Astfel, Ilie Bolojan a ajuns să fie etichetat de foștii parteneri drept „Ilie-Sărăcie” și „premierul austerității”. Bolojan a ales calea mai ușoară, adică majorarea de taxe, în frunte cu majorarea cotei de TVA, în loc să realizeze reforme și să reducă cheltuielile administrative, au reproșat PSD-iștii.

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Nici PSD nu are în plan să scadă TVA-ul

Un an mai târziu, PSD a revenit la putere, într-un guvern „monocolor”. Doar că tabăra PSD nu pare să-și dorească să reducă TVA-ul prea curând și nici alte taxe sau impozite, într-o manieră semnificativă. Promisiunea lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, este doar că „în 2027 nu vor crește taxele”, în condițiile în care Ilie Bolojan nu anunțase un nou pachet fiscal. De asemenea, „marea reformă a administrației publice locale” a ajuns să se refere doar la localitățile cu sub 1.500 de locuitori, potrivit propunerii PSD, spre nemulțumirea altor politicieni și analiști, care au înaintat o valoare în jurul cifrei de 4.000-5.000 necesară, pentru un impact semnificativ.

Între timp, fostul și actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, același din timpul Guvernului Bolojan - aspru criticat de PSD, nu promite că în 2027 nu vor fi introduse ori majorate alte taxe.

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În acest context, economiștii și opozanții din Parlament solicită Guvernului PSD-Niculescu, girat de către Nicușor Dan, implementarea unor măsuri care să eficientizeze cu adevărat banul public și astfel, să poată fi chiar reduse taxele, care afectează populația generală și mediul de afaceri.

Dumitru Coarnă, parlamentar: „Sunt suficienți bani, dar nu sunt gestionați în interesul cetățenilor din România”

Deputatul Dumitru Coarnă a realizat o listă cu măsuri pentru eficientizarea banului public, despre care spune că le-a propus în Parlament, dar care au fost refuzate.

„În ceea ce privește noul guvern, mă așteptam la o reevaluare a impozitelor pe proprietate, la ajustarea prețurilor la carburanți. Există soluții. Adevărul este că nu trebuie doar să majorăm taxe și impozite, să suprataxăm populația”, a declarat Dumitru Coarnă, pentru Ziare.com.

În opinia deputatului, argumentul potrivit căruia „România nu are bani” este fals. Potrivit parlamentarului, banii publici sunt gestionați defectuos.

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„Sunt suficienți bani, slavă Domnului, dar nu sunt gestionați în interesul cetățenilor din România. Dumnezeu ne-a înzestrat, ne-a dat și mare, și câmpie, și munte, și sare, și apă, și petrol, și aur, și minerale, și gaze. Dar cum le valorificăm? În favoarea noastră? Evident că nu. Evident că trebuia să avem guverne care trebuiau să aplice politici de echilibru. În contextul european e o idioțenie să te izolezi din perspectivă politică, socială, economică și așa mai departe. Dar trebuiau aplicate niște pârghii echilibrate, astfel încât să te asiguri că poporul e bine, că are tot ce-i trebuie din punct de vedere economic. Nu poți izola o țară pentru mofturile unora, dar nici nu poți distruge un popor pentru a aduce plusvaloare altor state, precum Germania, Austria sau Franța, finanțând bugetele lor naționale și creând la noi deficit”, a precizat parlamentarul.

În opinia lui Coarnă, sărăcirea populației a ajuns într-un punct critic.

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„E pentru prima dată în istorie când agricultorii nu au bani să înființeze culturile de toamnă. Vorbeam ieri cu un fermier din județul Călărași, din comuna Vlad Țepeș, care spunea că pentru un plin de motorină la tractor trebuie să vândă două remorci de grâu, zece tone. Omul acela e falimentar. Litrul de motorină a ajuns 11 lei, semințele, materiile prime s-au scumpit, energia s-a scumpit. Riscăm blocajul, riscăm să închidem mediul economic și riscăm conflicte sociale, dacă privim ce se întâmplă în Europa, pe fondul scăderii nivelului de trai”, a declarat Dumitru Coarnă.

În opinia parlamentarului, Guvernul are la îndemână cel puțin șase direcții de acțiune pentru eficientizarea banului public.

1. Oprirea ajutoarelor de război pentru Ucraina.

2. Creșterea redevențelor pentru companiile care exploatează resursele naturale ale României.

3. Eficientizarea exploatării resurselor naturale în scop național.

4. Reduceri de salarii „nesimțite” în companiile de stat.

5. Reduceri de bugete pentru serviciile de informații.

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6. Eficientizarea activității pentru companiile stat strategice.

„Planul A, macroeconomic, trebuie să cuprindă oprirea finanțării Ucrainei, valorificarea resurselor naturale, ridicarea redevențelor pentru companiile care exploatează resursele naturala din România, oprirea optimizării fiscale din partea multinaționalelor. Am propus în Parlament oprirea ajutoarelor pentru Ucraina, sunt zeci de miliarde care pot rămâne anual, în România. De asemenea, am recomandat eliminarea optimizării fiscale a multinaționalelor, optimizare care este, de fapt, o formă mascată de evaziune fiscală. Vorbim despre sume importante care pot ajunge în bugetul României și care pot fi utilizate pentru investiții, salarii și pensii. Noi neglijăm în mod excesiv capitolul veniturilor bugetare.

Avem o mulțime de resurse naturale, avem toate condițiile pentru a ne putea construi un buget echilibrat, nu dezechilibrat, bazat pe creditare și pe deficit. Noi vorbim doar despre deficit și reduceri de cheltuieli. Dar poate că nu avem voie. Nici PSD nu are voie să privească spre acel capitol numit ‘venituri’. Vorbim despre gazele din Marea Neagră, gazele naturale de la Caragele, petrolul pe care îl exportăm la prețuri mici. De asemenea, redevențele sunt foarte mici. De unde să construiești un buget care să echilibreze societatea? Trebuie să fim extrem de raționali și să echilibrăm bugetul din perspectiva veniturilor”, a declarat Dumitru Coarnă.

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Al doilea palier de reforme trebuie să vizeze salarizarea pentru șefii din marile instituții finanțate din bugetul public și eficientizarea activității companiilor strategice, susține Coarnă.

„În plan secund trebuie reașezat nivelul de salarizare din agenții, institute și tot felul de companii de stat, unde nivelul de salarizare este nesimțit de mare. Partidele politice s-au perindat pe la conducerile acelor instituții. Aceste companii trebuie făcute funcționale, din perspectiva reechilibrării bugetului și apoi, profesionalizarea lor. Iată cine e secretar de stat la Energie, doctorul Bușoi, de la PNL. Ce legătură are sectorul energetic cu stetoscopul? Dar acum a venit un om care se pricepe în funcția de ministru, domnul Chisăliță.

O altă anomalie, serviciile de informații. Avem buget dublu-triplu față de Germania, un stat cu o cu totul altă pondere geografică, politică, demografică. Când privești ce finanțare uriașă există în România pentru servicii, înțelegi cine conduce România. O finanțare excesivă. Vezi cine conduce România, cine face bugetele, cine a participat la distrugerea României. Înțelegi toate mecanismele.

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La TAROM, la fel ca la alte companii de stat, e o problemă de management. TAROM e o companie făcută neprofitabilă chiar de cei care conduc România, pentru a fi la un moment dat privatizată pe nimic. Așa se procedează cu România, așa a fost falimentată. Trebuie dispuse măsurile corecte, care să redreseze situația de acolo. Doar dacă nu vrei să o faci profitabilă este o companie neprofitabilă. Trebuie făcută o analiză atentă, cu mare atenție în cazul fiecărei companii de stat așa-zis neprofitabilă. Nu privatizăm TAROM, Hidroelectrica, CEC Bank, Portul Constanța, Salrom, Romsilva. Cum să le privatizăm? Dacă le privatizăm, înseamnă că dispare România. Germania, Franța au naționalizat mijloacele de producție din sectoarele strategice. Asta cu ‘statul e cel mai prost administrator’ este o lozincă cu care noi am fost decapitalizați”, a declarat Coarnă.

Analistul economic Adrian Negrescu: „E momentul să realizăm reforme, dar nu vedem proiectele cu care ne amenințau politicienii”

Analistul economic Adrian Negrescu susține că taxele sunt deja la un nivel mult prea ridicat, în România.

„Mai mult de jumătate dintre banii pe care îi câștigăm, îi dăm statului, sub formă de taxe și impozite. E momentul să realizăm reforme, dar nu vedem proiectele cu care ne amenințau politicienii, cu care voiau să reformeze statul român. Nu le vedem, asta e marea problemă. Trebuie crescute pensiile, dar trebuie să vedem din ce, nu doar din împrumuturi”, a declarat Negrescu, la Digi 24.

Potrivit analistului, e nevoie de reformele mult prea mult amânate de guvernanți, adică reforma aparatului public, reforma companiilor de stat, reduceri de cheltuieli ale aparatului public.

„E nevoie de o reformă a administrației publice, dar una serioasă, nu doar comasări la localități care au o populație de sub 1.500 de locuitori. Asta e frecție la picior de lemn. Sunt necesare reforme: reforma aparatului public, reforma companiilor de stat, reduceri de cheltuieli ale aparatului public. Din păcate, sunt măsuri pe care le tot amânăm”, a precizat analistul, pentru sursa citată.

Planul reformist al opoziției

Partidul numărul 1 din sondaje, AUR, a transmis în ultimele luni propriile priorități. Formațiunea lui George Simion a anunțat în eventualitatea în care va ajunge la guvernare, în actualul context socio-economic, va implementa măsuri precum:

1. Reducerea fiscalității, revenirea la vechile cote de TVA, reducerea cotei standard de la 21% la 19%.

2. Reforma administrației publice centrale, prin reducerea numărului de ministere și a altor instituții de la nivel central.

3. Reducerea numărului de parlamentari de la 466 la 300, potrivit referendumului din 2009.

4. Desființarea de instituții publice precum CNA și CNCD și diverse agenții și institute.

5. Reforma administrației publice locale, comasarea UAT-urilor pentru care nu se mai justifică numărul mare de personal.

6. Investiții în proiectele energetice majore, deschiderea de noi centrale.

7. Oprirea procesului de decarbonizare, extrem de costisitor.

8. Oprirea ajutoarelor financiare pentru Ucraina și Republica Moldova.

În 2025, Claudiu Năsui - fost parlamentar USR, fost ministru al Economiei în România, actual ministru în Republica Moldova, propunea măsurile reformiste ale lui Javier Milei pentru relansarea economei. VEZI AICI care sunt măsurile aplicate de liderul politic din America de Sud.

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