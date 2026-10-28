Reforma lui Grindeanu e „o păcăleală”, susține Cristian Păun: „PSD îngroapă ideea de reformă”. Alternativa propusă de economist

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Luca Niculescu să-și asume implementarea unei reforme a administrației locale. Președintele PSD dorește să fie comasate localitățile care au o populație de sub 1.500 de locuitori, inițiativă aspru criticată de către Cristian Păun.

Economistul Cristian Păun susține că desființarea localităților cu o populație de sub 1.500 de locuitori ar avea un impact mult prea mic în buget și că ar fi mai degrabă o tentativă de reformă.

„Din punctul meu de vedere, această variantă are niște mari semne de întrebare. În primul rând acel prag de 1.500 de locuitori. Am făcut o simulare din care a rezultat că 462 de comune vor dispărea, dacă va fi pragul de 1.500 de locuitori. Asta înseamnă undeva la 16% din totalul de 3.181 de UAT-uri din România, adică foarte puține. Sunt niște UAT-uri din județe cu zone montane, precum Hunedoara, Caraș-Severin. Nu sunt afectate mai deloc cele din zona de câmpie, din sudul țării. De exemplu, din Olt, este vorba despre vreo 20 de comune din totalul de 104 care ar fi afectate de acest prag de 1.500. Deci ar fi vorba mai degrabă despre o reformă marginală.

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Dacă s-ar ridica pragul la 2.500 de locuitori apare o schimbare radicală a acestei reforme administrativ-teritoriale. În Olt, 70 din cele 104 comune ar dispărea. Ar fi cu adevărat o reformă, pentru că 46% dintre comune ar fi comasate, dacă s-ar pune acest prag, la 2.500. La 1.500 e o pseudoreformă”, a declarat Păun, pentru Ziare.com.

Reforma nu trebuie să vizeze în primul rând comunele, ci județele, avertizează cadrul universitar.

„A doua observație: în propunerea PSD nu se vorbește mai deloc despre județe. Miza mare e la județe, de fapt. Aceste 462 de comune care vor dispărea dacă se merge pe varianta propusă de PSD înseamnă 460 de primari, vreo 4.600 de consilieri locali, deci vreo 5.000 de funcționari publici care dispar. Nu se pune problema de companii locale, poliție locală etc. În schimb, la județe sunt inspectoratele județene de muncă, de sănătate, ANSVSA, Poliția etc. La nivel județean e miza. Dar nu se discută nimic despre asta. Ar trebui să avem o reformă care să renunțe la 2/3 din județe, ca să ajungem la vreo 15 județe. Acesta ar fi un prim pas consistent în reforma administrativ-teritorială, pe lângă ridicarea plafonului la 2.500 de locuitori”, a declarat profesorul.

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Un alt aspect care nu ar trebui să lipsească dintr-o reformă a administrației publice locale ar trebui să fie regiunea București-Ilfov, avertizează Cristian Păun.

„Apoi, a treia direcție despre care nu se discută absolut nimic, zona metropolitană, adică toate localitățile, indiferent de populația lor, din siajul marilor centre urbane. De exemplu, București-Ilfov, unde există o localitate de peste 50.000 de locuitori (n.r. - Popești Leordeni). Nu ar trebui să fie comună, ci oraș, ori un cartier al Bucureștiului, din zona metropolitană București. Ilfov trebuie încadrat în zona metropolitană a Bucureștiului, care ar crea niște oportunități foarte mari pentru București-Ilfov, investiții în metrou, tramvaie, cu legături către zona metropolitană. Locuitorii din aceste comune ar putea fi mult mai bine conectați de București dacă ar exista această viziune, de zonă metropolitană”, a mai punctat economistul.

Cristian Păun, despre reforma propusă de PSD: „Este populism, gargară, ca să se ia fața tuturor cu această reformă, în condițiile în care PSD este considerat un detractor al reformelor vitale pentru România”

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Cristian Păun nu crede că ideea de „comasare voluntară” are vreun sens și totodată, susține că întreg planul PSD „îngroapă ideea de reformă”.

„Comasarea voluntară e o prostie. Foarte puțini au decis prin referendum să se întâmple asta. Iar planul PSD e o pseudopropunere, de fapt. Și oricum, nu cred că facem mari economii la buget, dacă facem ceea ce propune PSD, cu pragul de 1.500 de locuitori. Astfel, nu deranjăm nici adevărații latifundiari din România. Este pur și simplu o păcăleală, o glumă de reformă. Este populism, gargară, ca să se ia fața tuturor cu această reformă, în condițiile în care PSD este considerat un detractor al reformelor vitale pentru România. Ceea ce vrea să facă PSD îngroapă mai degrabă ideea de reformă. Nu așa se face o reformă, cu impact inclusiv pe deficit”, a concluzionat Cristian Păun.

Simularea făcută de economist privind „reforma PSD” a fost distribuită în social media.

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