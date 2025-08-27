Reprezentanții agenției de rating Moody's continuă să bată la ușa guvernului. Strâns cu ușa, Bolojan recunoaște o criză bugetară, dar promite și o soluție

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:04
27 citiri
Reprezentanții agenției de rating Moody's continuă să bată la ușa guvernului. Strâns cu ușa, Bolojan recunoaște o criză bugetară, dar promite și o soluție
Strâns cu ușa de Moody\'s, Ilie Bolojan recunoaște criza bugetară, dar promite "un set coerent de pachete de măsuri". FOTO Captură video Facebook

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. În cadrul discuțiilor, premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri și a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eşalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente.

Potrivit unui comunicat oficial al Executivului, în cadrul discuțiilor au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

”Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice. În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eşalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente.

Întrevederea a prilejuit și o discuție privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe, mai arată Guvernul.

La discuții, din partea română, au mai luat parte șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului Român.

Guvernul României va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității țării în fața partenerilor și investitorilor internaționali, transmite Executivul.

