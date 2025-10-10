Resetarea clasei politice, condiție obligatorie pentru aplicarea reformelor economice întârziate de prea mult timp

Spectacolul fără sfârșit produs de clasa politică în ultimii ani a ajuns la momentul în care trebuie să fie resetat, pentru că demnitarii numiți în funcții decizionale nu mai reușesc să livreze nimic nou și sustenabil, astfel încât relansarea economică să fie reluată, iar creșterea economică să ajungă la nivelul prognozat. Cei care nu pot realiza ceea ce promit la intrarea în mandat ar fi indicați să părăsească scena politică decizională, căci nimeni nu este de neînlocuit.

Certurile din coaliția de guvernare, temele care creează disensiuni între partide ne arată, dacă mai era nevoie, că interesele oculte primează în fața interesului național, că este foarte greu să demufezi culoarele prin care curgeau banii către grupuri de interese create în interiorul partidelor, de multe ori fiind mai simplu să micșorezi influența acestora decât să o elimini complet.

Din toată ciorovăiala ședințelor coaliției de guvernare se poate distinge cu greu interesul unui partid sau al altuia — nu din cauză că s-ar dori, corect și legal, binele națiunii care i-a trimis acolo, ci pentru că nu reușesc să se înțeleagă asupra sinecurilor pe care să le păstreze și la care să renunțe.

Am văzut declarația domnului Bolojan despre cele trei avize primite de la CCR. Unul este pentru restructurarea autorităților cu autofinanțare. Sunt tare curios să văd ce reformă va fi aplicată la toate aceste autorități, când, ani buni, banii curgeau, iar problemele erau legate de modul în care să se mărească cota aferentă încasată lunar din veniturile societăților din domeniu, nu de modul în care să se reglementeze corect, în folosul consumatorilor, domeniul de care răspund.

Ads

Iar acum partidele mai vechi, care au prins mai multe mandate la guvernare, trebuie să renunțe la sinecuriștii abonați la posturile călduțe și să piardă sume importante care le-ar fi putut folosi ca pârghii pentru adunarea voturilor. Și este greu, după ce atâția ani au profitat de avantaje, uneori nemeritate, să renunțe la sinecuri considerate, probabil, rente viagere.

Mai observ că, imediat ce apar posturi în C.A.-uri sau A.G.A., cei de la USR se grăbesc să le ocupe cu membrii lor, care, dacă este să ne luăm după prestația din 2020–2021, nu prea au convins că ar avea vreo expertiză — măcar managerială, dacă nu și politică.

Între timp, situația deficitului bugetar după trei luni de zile trenează. Măsurile de austeritate luate doar pentru a impresiona agențiile de rating nu au dat roadele scontate, colectarea bate pasul pe loc, iar reformele structurale nu își găsesc locul în politica guvernului Bolojan. Dacă mai amintim și de măsuri de relansare economică, menite să ajute la reducerea deficitului bugetar, deja visăm cu ochii deschiși. Iar când ne trezim la realitate, vedem că singurele decizii care frământă coaliția de guvernare sunt dacă se taie 10% din numărul de personal sau din totalul cheltuielilor.

Ads

E greu de acceptat că o coaliție constituită pentru a apăra interesul național poate fi dezbinată de certuri provocate de orgolii subiective, de măsuri unilaterale luate în numele unei reforme care nu prea se conturează, iar când provocările duc la contradicții contondente, se pune în scenă tema demisiei.

Îmi cer scuze dacă deranjez, dar așa văd eu scena politică, prezentată în mass-media, seară de seară.

Mai cred că problema deficitului bugetar se putea rezolva numai prin soluții financiare, respectiv prin tăierea cheltuielilor din bugetul de stat, până la nivelul la care deficitul era anulat. Nu s-ar fi închis statul dacă s-ar fi aplicat această măsură, iar zonele care trebuiau vizate erau cele care puteau suporta diminuarea veniturilor și care erau cunoscute sigur, pentru că, din 2007 și până acum, s-au tot mărit cohortele de salariați la stat, fără ca un avantaj palpabil să rezulte din aceste majorări de personal, în afară de satisfacția grupurilor de interese din partidele aflate la putere, care au găsit un loc călduț apropiaților lor.

Ads

Asta înseamnă ca cei care au creat acele posturi – unele bine plătite, pentru clientela politică – să renunțe la ele, cel puțin până la relansarea economică ce ar putea mări bugetul de stat. Nu să se uite în altă parte când premierul, sfătuit probabil de consilierii săi, s-a apucat să taie creșterile de pensii și salarii, să mărească cota de TVA și să liberalizeze energia electrică. Nu cred că acestea erau cele mai rapide soluții. Cred, mai curând, că premierul a dorit să dea un semnal că, gata, de acum s-a terminat cu risipa și clientela politică. Nu știu cum a „împrospătat” aparatul Secretariatului General al Guvernului, dar bănuiesc că doar pe criterii de competență și seriozitate.

În acest timp, președintele ANRE găsește timp să ne spună asemănarea dintre blackout și venirea marțienilor pe planetă, căci, la nivelul domniei sale, atât a putut comunica. Reglementările din energie sunt perfecte, piața funcționează ireproșabil, iar cota ANRE se încasează lunar, mai precis decât ceasul care dă ora exactă. Furnizorii își văd de activitate, cu satisfacția că reglementările financiare ale pieței de energie le permit să-și încaseze venituri nesperate acum 5–6 ani.

Ads

Nici măcar la detalii prin care puteau fideliza sau stimula consumatorii, producătorii de energie nu au cedat. Și nici nu au fost obligați. Au introdus, la început, prin 2016, opțiunea de a comunica indexul la curent prin aplicația electronică dedicată. Apoi, după câțiva ani, au renunțat la cititorii de contoare și, prin mijloace neobligatorii, au determinat consumatorii să comunice lunar indexul de consum. Dacă nu îl comunicau, puneau dumnealor ce credeau de cuviință, căci estimatul nu putea fi contestat de nimeni, pentru zilele rămase până la încheierea unei luni calendaristice.

Atunci ar fi putut măcar să diminueze costul facturat cu un procent infim, dar care ar fi arătat respectul față de consumatorul care trimitea lunar indexul corect. Renunțând la cititorii de contoare, au făcut o economie importantă la capitolul de cheltuieli. Noi, consumatorii, ne-am luat o obligație, căci altfel, estimatul pus de salariați zeloși ne-ar fi diminuat drastic veniturile lunare.

A doua economie, la care, la fel, s-au făcut că plouă, a fost eliminarea facturilor pe hârtie, trimise prin poștă. Din momentul în care consumatorul bifa căsuța că dorește factura numai în format electronic, ar fi fost civilizat ca, din nou, un discount să îi fie acordat acestuia, pentru că economia în bugetul furnizorului de servicii nu era deloc nesemnificativă.

Ads

Bineînțeles că ANRE, respectiv domnul acela, G. Niculescu, nu aveau timp să gândească reglementări care să aducă beneficii și consumatorului. Nu, domnia sa nu s-a evidențiat prin nimic în fruntea ANRE, deși ar fi putut, dacă ar fi fost preocupat de funcția pe care o ocupa. Iar dacă ne uităm la prețul energiei, „binecuvântat” de toată lumea, de bun ce este, putem ajunge la concluzia că, poate, reglementările nu sunt chiar cele mai potrivite. Dar, pentru a constata acest lucru, era necesar un specialist recunoscut de piață în fruntea ANRE, care să poată decide, avizat, justețea tarifelor la energie.

Așa vedem de ce această clasă politică necesită o resetare fundamentală. Pentru că rolul său a fost complet deturnat: din aleși care ar fi trebuit să slujească, cu cinste și devotament, poporul care i-a trimis acolo, în aleși care dispun de toate avantajele posturilor ocupate, fără nici cea mai mică grijă față de situația și nevoile celor care i-au votat. Problema nu implică noi alegeri, nici alte eforturi financiare de la buget. Nu. Implică doar ca fiecare partid să își revizuiască persoanele propuse pentru funcții decizionale, înlocuindu-i pe cei care nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor aferente funcțiilor importante de demnitate publică. Iar rezerve are fiecare partid din coaliția de guvernare. Ele trebuie folosite.

Ads

Numai după această resetare putem redobândi respectul față de cetățean și față de legile țării, privite dintr-o altă perspectivă. Din acea perspectivă în care, dacă strategiile și tacticile sunt cele potrivite, putem vedea din nou scăderea inflației, creșterea salariilor și pensiilor — cel puțin cu rata inflației, așa cum prevede legea — și tarife la utilități reduse prin reglementări riguroase, aplicate sectoarelor energetice.

Iar dacă domnul Ivan, ministrul Energiei, mai afirmă că situația SEN este cauzată de lipsa sistemelor de stocare și, de aceea, prețul este atât de ridicat, i-aș recomanda o vizită în Ucraina, unde, pe timp de război, s-au reușit, în doar șase luni, anul trecut, instalarea unor sisteme de stocare pe baterii de mare capacitate (6 TW) pentru eliminarea penelor de curent cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice. Dânsul nu a auzit de acest detaliu?

Iar la noi, pe timp de pace, nu reușim să facem nimic pentru corectarea situației, provocată acum patru ani de politicieni zeloși, răsplătiți între timp cu posturi de europarlamentari, „pentru că merită”. În schimb, găsim vinovați prosumatorii, care nu și-au instalat baterii de stocare a energiei electrice, după ce au introdus energie în rețea, la un nivel apropiat de cel al celor două reactoare de la Cernavodă. Iar din cauza faptului că SEN nu a mai fost modernizat, pentru a evita daunele cauzate de suprasarcina sistemului, energia ieftină produsă de fotovoltaice și eoliene trebuie vândută, în miezul zilei, pe nimic.

Ads

Pentru că cei care se ocupă de rețelele electrice ale SEN nu au în atribuții și administrarea eficientă a energiei electrice. Dacă ar fi avut așa ceva în fișa postului, fiți siguri că acum am fi avut suficiente sisteme de stocare pentru a nu mai risipi energia produsă de fotovoltaice și eoliene.

Proiectul de buget pe 2026 poate reprezenta punctul de cotitură în modul în care sunt tratați cetățenii acestei țări. Premisele nu sunt încurajatoare, dacă ne luăm după declarațiile „pe surse” privind înghețarea salariilor și pensiilor, dar mai există speranțe, după ce negocierile de la Bruxelles vor fi fost încheiate.

Inversarea trendului nivelului de trai necesită inițiative inteligente, alocări de resurse care trebuie colectate de cei responsabili. Scuzele și incompetența nu țin loc de refacerea puterii de cumpărare sau de redobândirea sănătății, deteriorate din cauza lipsurilor materiale. Dacă actualul guvern nu găsește soluțiile pentru aceste probleme fundamentale ale națiunii, ar fi bine să lase locul altor politicieni, dornici să se afirme prin găsirea căilor de restabilire a unui nivel de trai decent pentru cetățenii acestei țări.

Nimeni nu este de neînlocuit.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads