Statele Unite reduc drastic numărul de refugiați pe care-i vor primi: doar 7.500 într-un an. Cine ar putea beneficia de prioritate

Autor: Mihai Diac
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 23:14
Președintele Trump - FOTO: Hepta

Administraţia Trump va limita numărul de refugiaţi pe care îi va admite în Statele Unite anul viitor la un nivel simbolic, de doar 7.500 de persoane, iar aceste locuri vor fi ocupate în mare parte de sud-africani albi, ca Elon Musk, relatează The Guardian.

Acest număr redus reprezintă o scădere dramatică după ce Statele Unite au permis anterior intrarea a sute de mii de persoane care fugeau de război şi persecuţie din întreaga lume.

Administraţia Trump a făcut publică informaţia joi, 30 octombrie, într-un anunţ în Registrul Federal. Nu a fost oferit niciun motiv pentru scăderea numărului, care reprezintă o reducere dramatică faţă de plafonul stabilit anul trecut de Administraţia Biden, de 125.000 de persoane.

Associated Press a raportat anterior că Administraţia SUA ia în considerare admiterea a doar 7.500 de refugiaţi, în majoritate sud-africani albi.

Un memorandum guvernamental menţiona doar că admiterea a 7.500 de refugiaţi în cursul anului fiscal 2026 este „justificată de motive umanitare sau de alt fel, în interesul naţional”.

Anunţul a stârnit rapid critici din partea organizaţiilor de refugiaţi, International Refugee Assistance Project afirmând: „Această decizie arată în mod dureros că Administraţia Trump acordă mai multă importanţă politicii decât protecţiei”.

„Prin privilegierea afrikanerilor şi continuarea interzicerii a mii de refugiaţi care au fost deja verificaţi şi aprobaţi, administraţia politizează din nou un program umanitar. Este scandalos să se excludă refugiaţii care au trecut prin ani de verificări riguroase de securitate şi se află în prezent în situaţii periculoase şi precare”, a adăugat organizaţia.

Krish O’Mara Vignarajah, directorul executiv al organizaţiei Global Refuge din SUA, a contestat etica acestei decizii. Ea a declarat: „Această decizie nu doar reduce plafonul de admitere a refugiaţilor. Ea ne scade prestigiul moral. De mai bine de patru decenii, programul american pentru refugiaţi a fost o salvare pentru familiile care fug de război, persecuţie şi represiune. Într-o perioadă de criză în ţări precum Afganistan, Venezuela, Sudan şi altele, concentrarea majorităţii admiterilor asupra unui singur grup subminează scopul programului, precum şi credibilitatea acestuia”.

Aaron Reichlin-Melnick, membru senior al Consiliului American pentru Imigrare, a postat pe X: „De la crearea sa în 1980, Programul american pentru refugiaţi a admis peste două milioane de persoane care fugeau de epurare etnică şi alte orori. Acum, acesta va fi folosit ca o cale de imigrare pentru albi. Ce decădere pentru o bijuterie a programelor umanitare internaţionale ale Americii!”

În februarie, Trump a semnat un decret prezidenţial pentru a reduce ajutorul financiar acordat Africii de Sud, după ce a acuzat guvernul de culoare de „discriminare rasială injustă” faţă de afrikanerii albi, un grup minoritar descendent din coloniştii olandezi şi francezi. Administraţia Trump a afirmat în repetate rânduri că guvernul sud-african implementează politici anti-albi prin intermediul unei noi legi de expropriere a terenurilor care ar viza pământurile afrikanerilor.

Guvernul sud-african a respins aceste acuzaţii, calificându-le ca fiind false şi negând acuzaţiile SUA că afrikanerii sunt supuşi violenţei motivate rasial în zonele rurale.

În Africa de Sud, 72% din ferme şi exploataţii agricole sunt deţinute de persoane de rasă albă, care reprezintă 7,3% din populaţia totală a ţării, potrivit Action for Southern Africa. În acelaşi timp, africanii de rasă neagră, care reprezintă 81,4% din populaţia ţării, deţin doar 4% din terenuri.

Nu este prima dată când Trump reduce numărul refugiaţilor relocaţi. În timpul primului său mandat, în 2020, Trump a stabilit o limită de 15.000 de refugiaţi pentru anul fiscal 2021. În anul precedent, în 2019, el redusese deja limita la 18.000 pentru anul fiscal 2020.

