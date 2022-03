Cele mai comune întrebări ale ucrainenilor refugiați în România. Răspunsuri experte despre acte, condiții de muncă și tranzitarea țării

Avocații din cadrul Baroului Iași au răspuns la cele mai comune întrebări ale refugiaților ucraineni care ajung în România privind problemele și nelămuririle juridice pe care le pot avea.

Aceste întrebări vizează intrarea în România, șederea în țară, angajarea, dar și plecarea ulterioară către alte state.

1. Q: Pot intra in Romania daca nu am pasaport/am pasaport expirat?

En: May I enter Romania if I do not have a passport/ my passport expired?

Ua: Чи можу я в'їхати в Румунію, якщо у мене немає паспорта / у мене прострочений паспорт?

A: DA. Se cere un act de identitate, oricare – CI, ID, certificat de nastere, pasaport expirat.

En: Yes. You need an identity document, any identity document – such as identity card, ID, birth certificate, passport (valid or expired).

Ua: ТАК. Потрібне посвідчення особи, будь-яке id- посвідчення особи, свідоцтво про народження, прострочений паспорт.

2. Q: Pot intra in Romania copiii insotiti de un singur parinte?

En: Can children accompanied only by one parent enter Romania?

Ua: Чи можуть діти в супроводі одного з батьків в'їхати до Румунії?

A: DA.

En: Yes

Ua: Так

3. Q: Pot intra in Romania copiii doar insotiti de bunici/alte rude?

En: Can children only accompanied by grandparents / other relatives enter Romania?

Ua: Чи можуть діти в'їхати в Румунію тільки в супроводі бабусі, дідуся/інших родичів?

A: DA, dar e preferabil sa se poata face dovada rudeniei, in caz contrar copiii vor fi considerati singuri.

En: Yes, but it is preferable to be able to prove the kinship, otherwise the children will be considered alone.

Ua: ТАК, але краще мати можливість довести спорідненість, інакше діти будуть вважатися самотніми.

4. Q: Pot intra in Romania copiii singuri?

En: Can children enter Romania alone?

Ua: Чи можуть діти в'їхати в Румунію самостійно?

A: DA, dar vor fi plasati in centrele de refugiati si dati in grija unei autoritati tutelare. (Informatiile necesita completari, inca nu sunt norme in acest sens.)

En: YES, but they will be placed in refugee centers and placed in the care of a guardianship authority. (Information needs to be completed, there are no rules yet.)

Ua: ТАК, але вони будуть розміщені в центрах для біженців і передані під опіку органу опіки. (Щодо цього питання немає правил наразі).

5. Q: Pot intra in Romania copiii fara pasaport?

En: Can children enter Romania without a passport?

Ua: Чи можуть діти в'їхати до Румунії без паспорта?

A: DA, dar e necesar un act de identitate si vor fi luati in evidenta de centrele de refugiati. Ulterior, in functie de situatiile de mai sus – insotiti de parinti, de bunici, de rude, sau singuri – vor fi preluati in centre de refugiati sau vor putea pleca mai departe.

En: YES, but an identity document is required, and they will be registered by the refugee centers. Subsequently, depending on the above situations - accompanied by parents, grandparents, relatives, or alone - they will be taken to refugee centers or will be able to move on.

Ua: ТАК, але потрібне посвідчення особи, яке буде зареєстровано в центрах для біженців. Згодом, залежно від ситуацій – у супроводі батьків, бабусь і дідусів, родичів чи поодинці – вони будуть доставлені до центрів для біженців або зможуть рухатися далі.

6. Q: Pot pleca din Romania daca nu am pasaport – eu sau copiii mei?

En: Can I leave Romania if I don't have a passport - me or my children?

Ua: Чи можу я виїхати з Румунії, якщо у мене немає паспорта – у мене чи моїх дітей?

A: DA, dar doar pe cale terestra – masina, autocar, tren. Pe avion nu se primesc pasageri fara pasaport – cel putin deocamdata.

En: YES, but only by land route - car, bus, train. Passengers are not allowed on the plane without a passport - at least for now.

Ua: ТАК, але тільки наземним транспортом – авто, автобус, потяг. Пасажирів без паспорта в літак не пускають – принаймні наразі.

7. Q: Pot pleca din Romania copiii insotiti de un singur parinte?

En: Can children accompanied by only one parent leave Romania?

Ua: Чи можуть діти у супроводі одного з батьків виїхати з Румунії?

A: DA. Formalitatile privind procura celui de-al doilea parinte se cer doar pentru cetatenii romani.

En: YES. The formalities regarding the power of attorney of the second parent are required only for Romanian citizens.

Ua: ТАК. Формальності щодо довіреності на одного з батьків необхідні лише для громадян Румунії.

8. Q: Cat timp pot ramane in UE fara a solicita azil?

En: How long can I stay in the EU without a request for asylum?

Ua: Як довго я можу перебувати в ЄС, не шукаючи притулку (без статуса біженця)?

A: Timp de 3 ani.

En: For 3 years.

Ua: Протягом 3 років.

9. Q: Daca am intrat ilegal in Romania si vreau sa raman ce fac? – pentru barbatii care nu ar fi avut voie sa treaca granita.

En: If I illegally entered Romania and I want to stay, what do I do? - for men who would not have been allowed to cross the border.

Ua: Якщо я нелегально потрапив до Румунії і хочу залишитися, що мені робити? - для чоловіків, яким не дозволили б перетнути кордон.

A: Trebuie solicitat azil, care se acorda si in aceste situatii.

En: You must fill in for asylum, which is granted in these situations as well.

Ua: Необхідно шукати притулок, який надається і в цих ситуаціях.

10. Q: Daca am intrat ilegal in Romania si vreau sa plec mai departe in vest/sud ce fac? – pt barbatii care nu ar fi avut voie sa treaca granita.

En: If I illegally entered Romania and I want to leave in west/ south, what do I do? for men who would not have been allowed to cross the border.

Ua: Якщо я нелегально потрапив до Румунії і хочу поїхати далі на захід/південь, що мені робити? - для чоловіків, яким не дозволили б перетнути кордон.

A: Intai vei fi plasat in centrele de refugiati, unde va trebui data o declaratie explicand ca esti refugiat de razboi si nu doresti sa ramai in Romania. Ai obligatia sa parasesti teritoriul tarii in 15 zile.

En: You will first be placed in the refugee centers, where you will have to give a statement explaining that you are a war refugee and do not want to stay in Romania. You have the obligation to leave Romania in 15 days.

Ua: Спочатку вас поміщають у центри для біженців, де ви повинні дати заяву про те, що ви є біженцем війни і не хочете залишатися в Румунії. Потім, ви зобов’язані виїхати з країни протягом 15 днів.

11. Q: Am intrat cu masina in Romania. Este valabil RCA-ul meu din Ucraina?

En: I entered Romania by car. Is my car insurance policy issued in Ukraine valid?

Ua: Я в'їхав до Румунії на машині. Чи дійсний мій RCA в Україні?

A: Daca ai carte verde care acopera UE/Romania, e ok.

Daca nu ai, ai 24 de ore sa tranzitezi Romania fara a avea nevoie de carte verde.

Daca ramai in Romania peste 24 de ore, poti sa inchei o asigurare speciala de carte verde pentru teritoriul Romaniei – costa in jur de 150 de euro pe luna.

En: If you have a green card that covers UE/ Romania your car insurance policy is valid.

If you do not have one, you have 24 hours to pass Romania without the need of green card. If you stay in Romania for more than 24 hours, you can take out a special green card insurance for the territory of Romania - it costs around 150 euros per month.

Ua: Якщо у вас є грін-карта, що охоплює ЄС/Румунію, це добре.

Якщо у вас її немає, у вас є 24 години, щоб проїхати транзитом через Румунію без необхідності отримання грін-карти.

Якщо ви перебуваєте в Румунії більше 24 годин, ви можете оформити спеціальну страховку грін-карту для території Румунії - вона коштує близько 150 євро на місяць.

12. Q: Pot intra in Romana fara Green Pass/certificat verde?

En: May I enter Romania without a Green pass?

Ua: Чи можу я в'їхати в Румунію без Green Pass сертифіката вакцинації?

A: DA.

En: Yes.

Ua: Так

13. Q: Pot pleca din Romania fara Green Pass/certificat verde?

En: May I leave Romania without Green Pass?

Ua: Чи можу я виїхати з Румунії без Green Pass / Green Pass?

A: DA, pe cale terestra - masina, autocar, tren. Pe avion nu s-au schimbat regulile – cel putin deocamdata.

En: YES, by land route - car, bus, train. The rules on the plane haven't changed - at least for now. (update needed)

Ua: ТАК, наземним транспортом – авто, автобус, потяг. Правила в літаку не змінилися – принаймні наразі. (потрібне оновлення інформації)

14. Q: Pot cere azil daca vin din Rusia/Belarus?

En: Can I apply for asylum if I come from Russia/ Belarus?

Ua: Чи можу я подати заяву про надання притулку, якщо я приїду з Росії/Білорусі?

A: DA, statutul de refugiat nu e conditionat de nationalitatea ucraineana.

Dar cel mai probabil vor fi necesare acte suplimentare pentru a dovedi statutul de refugiat de razboi. Unii cetateni din Belarus au acte care dovedesc ca sunt exilati de statul Belarus, sunt foarte utile.

En: YES, refugee status is not conditioned by Ukrainian nationality/ citizenship.

But additional evidence is likely to be needed to prove the refugee status.

Some citizens of Belarus have documents proving that they are exiled by the state of Belarus, which are very useful in this respect.

Ua: ТАК, статус біженця не залежить від громадянства України.

Але, ймовірно, знадобляться додаткові докази для підтвердження статусу біженця. Деякі громадяни Білорусі мають документи, що підтверджують, що вони вислані державою Білорусь, вони будуть корисні при перевірці.

15. Q: Pot lucra in Romania?

En: May I work in Romania?

Ua: Чи можу я працювати в Румунії?

A: DA. Aveti dreptul de a lucra in Romania timp de 9 luni fara permis de munca.

En: YES. You have the right to work in Romania for a 9 months period without a working permit.

Ua: ТАК. Ви маєте право працювати в Румунії протягом 9 місяців без дозволу на роботу.

16. Q: Pot lucra din Romania in telemunca – remote? Sunt IT-ist si vreau sa lucrez in continuare remote pentru angajatorul din Ucraina/din alta parte.

En: Can I telework/ work remote from Romania? I am an IT specialist and I want to work remotely for my employer from Ukraine/ elsewhere.

Ua: Чи можу я працювати в Румунії в дистанційній роботі - дистанційно? Я ІТ-спеціаліст і хочу продовжувати працювати віддалено у свого роботодавця в Україні/іншому місці.

A: DA. Timp de 6 luni – 183 de zile – se poate lucra remote fara obligatii fiscale catre statul roman. Dupa 6 luni e necesara inscrierea ca rezident fiscal al Romaniei, cu obligatia de a depune declaratii fiscale si de a plati taxe si contributii, in conditiile Conventiilor de evitare a dublei impuneri.

En: YES. You can work remote without tax obligations to the Romanian state for a 6 months period (183 days).

After 6 months, it is necessary to register as a tax resident of Romania, with the obligation to submit tax statements and to pay taxes and contributions, in accordance with the double taxation conventions.

Ua: ТАК. Протягом 6 місяців – 183 дні – можна працювати дистанційно без податкових зобов’язань перед румунською державою. Через 6 місяців необхідно зареєструватися як фіскальний резидент Румунії з обов’язком подати фіскальні декларації та сплатити податки та внески, згідно з умовами Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

