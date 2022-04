Peste cinci milioane de persoane au părăsit Ucraina de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie, potrivit datelor difuzate vineri de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi. Unii dintre ei și-au luat și animalele de companie, dar nu numai.

O bătrână care a fugit din calea bombelor din orașul ucrainean Mariupol și-a luat cocoșul cu ea.

Femeia a explicat că nu și-a putut părăsi prietenul alături de care a supraviețuit bombardamentelor și foametei.

#Ukrainian granny who fled #Mariupol took her rooster with her.

