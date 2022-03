Pompierul care tunde refugiați în Gara de Nord în timpul liber: ”Vreau să ajut cât pot”

Un pompier din cadrul ISU Giurgiu, pasionat de frizerie, s-a înscris pe lista voluntarilor care vor să ajute şi tunde refugiaţi ucraineni în Gara de Nord, în timpul liber.

"Am auzit de la colegi şi de la prieteni că în Gara de Nord sunt spaţii amenajate pentru cetăţenii ucraineni care ajung în capitală şi nu am stat pe gânduri. Am mers în gară, m-am înscris pe lista voluntarilor, iar apoi mi-am amenajat acolo un loc special pentru tuns. În curând voi absolvi un curs de frizerie. Am învăţat de la cei mai pricepuţi în acest domeniu şi m-am gândit că ar fi o idee bună să le aduc oamenilor zâmbetul pe buze, în timp ce aşteaptă în gară. Am câteva zile libere şi vreau să ajut atât cât pot", a declarat miercuri, presei, plutonier Purcărea Laurenţiu.

El spune că a fost puţin mai greu la început pentru că oamenii nu ştiau exact ce trebuie să facă pentru a se tunde, dar încet-încet şi-au dat seama că nu îi costă nimic şi au venit în micul salon improvizat al pompierului, pasionat de frizerie în timpul liber.

Marţi a tuns opt persoane, iar miercuri după-amiază va merge din nou în Gara de Nord.

El spune că deja unii oamenii au început să zâmbească şi aceasta este cea mai mare mulţumire.

Laurenţiu are 27 de ani, este pompier în cadrul ISU Giurgiu din anul 2015 şi activează la Garda de Intervenţie Mihăileşti.

