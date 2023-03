Iad dezlănțuit la postarea unei ucrainence care solicita ajutor: ”Dă-i omului o mână că îți arată unghiile întreținute!”

Milioane de ucraineni au trecut granița către România, după ce Rusia a invadat Ucraina, pentru a scăpa din calea bombelor. Unii s-au întors în țara lor, alții au plecat mai departe către alte destinații, dar o parte au făcut din România a doua lor casă, stabilindu-se aici.

Cu toate acestea, au dificultăți financiare considerabile. Opțiunile privind locurile de muncă sunt limitate pe de o parte întrucât nu cunosc limba, pe de alta pentru că, majoritatea sunt femei și au copii mici în grijă. Așa ajung să se bazeze pe ajutoarele oferite de autorități sau pe bunăvoința românilor.

Multe cazuri sunt prezentate pe grupul de suport de pe Facebook - Uniți pentru Ucraina. Un caz anume a atras zeci de comentarii, românii acuzând o femeie din Ucraina că și-a făcut un obicei din a cere bani pe grup.

”Bună seara, scuze pentru deranj, mă puteți ajuta cu mâncare, produse de igienă, scutece 6, sunt mamă cu doi copii din Ucraina, acum în București, sector 4. Momentan sunt în tratament pe termen lung. Am migrenă cronică. La fiecare 2-3 zile chem o ambulanță. Nu am primit bani în cadrul programului 50/20 pentru ianuarie. Îți voi fi recunoscător pentru ajutorul tău”, este postarea care a iscat controverse.

Unii oameni s-au oferit să o ajute atât cu bani, cât și cu produse. Pe de altă parte, au existat și numeroase critici.

Ads

”Pentru transparență era de bun-simț să aveți un cont de Facebook valabil”, i-a comentat cineva.

”Ăștia nu prea sunt ucraineni” a ținut o altă persoană să puncteze.

”16 postări în care cere ajutor financiar... laptop, bani etc. Cont blocat, și răspunde doar la cei care îi cer contul bancar, nu și la cei care vor să o ajute cu produse”, a observat un alt internaut. „Corect, dar puțină lume observă asta”, subliniază altcineva.

”Din 30 aprilie 2022 aveți 17 postări pe grup în care cereți ajutor. Pe bune acum, două postări pe lună să vă aducă câte ceva! Dă-i omului o mână că îți arată unghiile întreținute! Bani de medicamente nu ai, dar de manichiură ai!”, a observat un alt membru al grupului.

”Să îmi fie cu iertare, dar cam multe probleme aveți... Și de câteva luni tot așa...”, a ținut să o "certe" cineva.

”Sunt surprinsă că ceri așa de repede ajutor, mai ales că mi-ai trimis același mesaj și luni am venit și am adus un bax de pampers, mâncare și ceva medicamente. Ai cerut și 300 de lei și asta nu am dat, într-adevăr. Te rog, nu profita de bunătatea oamenilor dacă nu ești într-o situație grea”, spune o persoană care lasă să se înțeleagă că i-a oferit deja sprijin.

”Din toate anunțurile astea triste, nu am văzut un ucrainean din gama Mercedes GLS sau BMW X6 să ajute alt ucrainean”, este un alt comentariu.

Ads