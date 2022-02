Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc să ajute ucrainenii care fug de teama războiului, intitulat UNIŢI PENTRU UCRAINA - Єдині за Україну - United for Ukraine.

Până în prezent, s-au înscris circa 50 000 de membri, iar numărul lor creşte în fiecare secundă, spune europarlamentarul, care afirmă că românii oferă cazare gratuită şi alimente ucrainenilor care şi-au părăsit ţara invadată de ruşi.

”De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina ieri dimineaţă, graniţele României cu Ucraina sunt pline de persoane care caută un loc sigur, iar românii nu au ezitat să le sară în ajutor. Pe grupul UNIŢI PENTRU UCRAINA - Єдині за Україну - United for Ukraine sunt în prezent circa 50 000 de membri, iar numărul lor creşte în fiecare secundă”, spune europarlamentarul.

Românii s-au mobilizat pentru sprijinirea ucrainenilor care intră în România zilele acestea - sunt peste 4000 de oferte de cazare gratuită peste tot în ţară şi chiar în diaspora.

”Cu denumirea în ucraineană şi engleză grupul este deja cunoscut printre ucraineni şi avem deja cazuri în care cetăţenii care au scris că au nevoie de transport din Kiev sau cazare în Focşani, de exemplu au fost preluaţi direct de către voluntarii români membri în grup”, explică Vlad Gheorghe.

De asemenea, curg ofertele de donaţii de alimente, haine, alte produse strict necesare celor care îşi lasă în urmă casele şi agoniseala de-o viaţă.

Sunt foarte multe oferte de transport rutier - atât din Ucraina către graniţă, cât şi pe teritoriul României, sunt chiar români care se oferă să plătească bilete de avion pentru ucraineni care doresc să continue călătoria spre alte ţări europene, unde au rude sau prieteni care îi pot adăposti.

Pe grupul creat de europarlamentarul român se găsesc şi oferte din partea cetăţenilor străini care trăiesc în România şi care doresc, la rândul lor, să ajute. Există şi câteva zeci de oferte din partea persoanelor juridice, fie ONG-uri, fie companii, pensiuni şi restaurante care pun la dispoziţie propriile resurse în sprijinul refugiaţilor ucraineni.

”Este o manifestare impresionantă de solidaritate! Românii demonstrează şi acum că ştiu să fie Oameni pentru oameni, este excepţională rapiditatea şi generozitatea de care dau dovadă zeci de mii de persoane în doar câteva ore de la primele bombardamente ruseşti asupra ţării vecine”, consideră Vlad Gheorghe.

”Alături de colegii mei din grupul Renew Europe am solicitat cele mai drastice sancţiuni pentru Rusia şi Vladimir Putin, dar dincolo de a fi membri în parlamentul European suntem oameni la rândul nostru, avem familii, de aceea nu am putut sta deoparte şi am creat acest grup”, explică europarlamentarul USR.

”Pe cât este de apreciat solidaritatea oamenilor simpli, pe atât este de condamnat organizarea care lipseşte cu desăvârşire din partea statului român. Din păcate, chiar şi în aceste momente de criză la graniţele noastre, guvernul PSD-PNL-UDMR dă dovadă de nepăsare şi incompetenţă - niciun punct de primire a refugiaţilor nu este organizat, singurii care întâmpină ucrainenii la frontieră sunt voluntarii.

Este intolerabil pentru un stat membru NATO şi UE să fie atât de nepregătit în faţa unei tragedii umanitare evidente, la peste 24 de ore de la primul atac armat la doar câteva sute de kilometri de România”, consideră europarlamentarul USR, Vlad Gheorghe.

