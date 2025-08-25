Simion îl imită pe președintele polonez Nawrocki și îi atacă pe refugiații ucraineni. "Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile"

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 21:29
289 citiri
Simion îl imită pe președintele polonez Nawrocki și îi atacă pe refugiații ucraineni. "Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile"
George Simion și Karol Nawrocki FOTO X/@AnitaKrystyna

George Simion, președintele AUR, i-a atacat luni seară, 25 august, pe X, pe refugiații ucraineni din România. El a preluat, de fapt, un mesaj postat de președintele polonez Karol Nawrocki pe rețeaua de socializare.

"Cetățenii polonezi sunt tratați mai rău în propria țară decât oaspeții noștri din Ucraina", a scris pe X președintele Nawrocki.

"La fel și în România", a venit Simion cu replica pe aceeași rețea socială.

După care a continuat: "Românii devin din ce în ce mai săraci pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile și beneficiile sociale, „mulțumită” lui Bolojan și partenerilor săi din PSD și USR".

Mesajul șefului AUR este, de altfel, asemănător cu cel al purtătorului de cuvânt al partidului, deputatul Dan Tănasă, care i-a atacat pe migranții care lucrează în România.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris acesta pe Facebook, mesajul său generând un val de critici și acuzații de discriminare.

Ședința Coaliției, cu PSD revenit la masă, este bazată pe "respect reciproc", susține Ciprian Ciucu. "Nu ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo"
Ședința Coaliției, cu PSD revenit la masă, este bazată pe "respect reciproc", susține Ciprian Ciucu. "Nu ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo"
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a declarat luni seară, 25 august, că atmosfera de la şedinţa coaliţiei, la care participă şi PSD, este una colegială, bazată pe respect reciproc...
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
Relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan este marcată de răceală în ultimul timp. Unii analiști politici atribuie tensiunile deciziei premierului de a majora TVA,...
#refugiati ucraineni romania, #George Simion AUR, #romani saraci , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Ultimele schimbari la Pachetul 2: "Taxa pe bogatie" va fi de trei ori mai mare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ședința Coaliției, cu PSD revenit la masă, este bazată pe "respect reciproc", susține Ciprian Ciucu. "Nu ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo"
  2. Simion îl imită pe președintele polonez Nawrocki și îi atacă pe refugiații ucraineni. "Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile"
  3. „Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
  4. Alegerile pentru Primăria Capitalei nu ar trebui organizate în noiembrie, avertizează Daniel Băluță. "Românii se gândesc acum la creșterea costurilor de trai" SURSE
  5. Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan. "Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv"
  6. Nou scandal între social-democrați și USR. Liderul senatorilor PSD: ”Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău!”
  7. Cătălin Drulă, cel mai probabil candidat USR la Primăria Capitalei: ”Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”
  8. "Absolut scandalos". Sorin Grindeanu, pornit împotriva "anumitor companii" din energie
  9. Discuțiile din coaliție despre un candidat comun la Primăria București urmează după adoptarea pachetului 2, spune liderul senatorilor USR
  10. Mihai Călin critică dur discursul naționalist al lui Călin Georgescu: ”Creștinismul nostru național e, de fapt, fascism. Sergiu Nicolaescu, un nenorocit” VIDEO