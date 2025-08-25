Simion îl imită pe președintele polonez Nawrocki și îi atacă pe refugiații ucraineni. "Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile"

George Simion, președintele AUR, i-a atacat luni seară, 25 august, pe X, pe refugiații ucraineni din România. El a preluat, de fapt, un mesaj postat de președintele polonez Karol Nawrocki pe rețeaua de socializare.

"Cetățenii polonezi sunt tratați mai rău în propria țară decât oaspeții noștri din Ucraina", a scris pe X președintele Nawrocki.

"La fel și în România", a venit Simion cu replica pe aceeași rețea socială.

După care a continuat: "Românii devin din ce în ce mai săraci pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile și beneficiile sociale, „mulțumită” lui Bolojan și partenerilor săi din PSD și USR".

Mesajul șefului AUR este, de altfel, asemănător cu cel al purtătorului de cuvânt al partidului, deputatul Dan Tănasă, care i-a atacat pe migranții care lucrează în România.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris acesta pe Facebook, mesajul său generând un val de critici și acuzații de discriminare.

