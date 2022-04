Mai mulți bărbați ucraineni au încercat să ajungă în România traversând munții Maramureșului. Unul a fost găsit mort într-o râpă

Operaţiunea amplă de căutare a cetăţenilor ucraineni care s-au rătăcit în zona montană, la graniţa dintre România şi Ucraina, continuă şi miercuri, 6 aprilie, iar un elicopter survolează zona. Grănicerii din Ucraina au anunţat că au găsit un bărbat, cu picioarele degerate şi care nu se poate deplasa pe jos.

”În jurul orei 02.48, operatorul 112 ne-a informat despre faptul că o persoana rătăcită a fost găsită de către doi salvatori din Ucraina, pe teritoriul Ucrainei, şi ne-a făcut legătura, telefonic cu aceştia pentru a ne transmite situaţia de la faţa locului. Persoana în cauza are picioarele degerate si nu poate fi transportată, pe jos, în condiţiile actuale”, au transmis, miercuri, autorităţile din judeţul Maramureş.

Salvatorii din Ucraina au rămas cu persoana găsită până dimineaţă pentru a-i asigura supravieţuirea.

”Tatăl persoanei în cauză a fost observat, decedat, într-o râpă, iar despre ceilalţi doi membri ai grupului nu se cunosc detalii (...) Totodată, una dintre cele două persoane salvatoare ne-a transmis coordonatele pentru a putea fi localizaţi. Echipele de salvare din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte şi echipele de sprijin de la celelalte structuri şi salvamont s-au întors la bază, in jurul orei 03.20, nereuşind identificarea locului unde se găseşte persoana in cauză”, au mai transmis reprezentanţii Prefecturii Maramureş.

Aceştia au precizat că, un elicopter SMURD din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne survolează frontiera, în zona cuprinsă între sectorul de frontieră 354-370, Masivul Pop Ivan pentru salvarea persoanelor care au solicitat ajutor.

Autorităţile din Maramureş şi Ucraina au demarat, marţi, o amplă acţiune de căutare a unor persoane posibil rătăcite pe Muntele Pop Ivan, în timp ce încercau să ajungă din Ucraina în România.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei a fost sesizat telefonic de către o femeie în acest sens.

Ulterior, un bărbat de 33 de ani, cetăţean ucrainean, a sunat la 112 anunţând că s-a rătăcit împreună cu trei conaţionali, cei patru fiind căutaţi marţi seară.

Zona este foarte greu accesibilă, iar condiţiile meteo sunt nefavorabile.

