O nouă șansă pentru refugiații ucraineni: ateliere de antreprenoriat gratuite cu schimb de experiență de la mediul de afaceri românesc

Asociația Hands Across România organizează o serie de ateliere de tipul „Meet the business” pentru refugiații ucraineni care vor să-și deschidă o afacere în România, dar cu potențial internațional, care să-i ajute să devină independenți financiar și integrați în societate din punct de vedere profesional.

Primul atelier de acest fel a avut loc astăzi, în cadrul căruia 23 de participanți ucraineni au putut afla cum își pot înființa o afacere în transporturi de tip „casă de expediții”.

Acest tip de afacere este ușor de realizat, necesită doar conexiune la internet, un telefon și laptop, este flexibilă și poate fi realizată, de femei, refugiatele ucrainence, multe dintre ele mame, care au nevoie de program flexibil de muncă.

Aceste evenimente sunt necesare și importante pentru comunitatea de refugiați, mai ales în contextul în care încă sunt probleme de integrare ca angajați pe piața muncii din cauza: barierei lingvistice, a recunoașterii diplomelor și a calificărilor, a lipsei serviciilor de îngrijire a copiilor care să le permită accesarea unui loc de muncă, inaccesibilitatea cursurilor de reorientare profesională (calificare) în limba maternă.

"Aceste ateliere sunt o oportunitate fantastică mai ales pentru femei, care au nevoie de un program flexibil pentru a-și îngriji copiii. Atelierele << Meet the business >> sunt organizate și cu scopul de a rezolva problemele de integrare, pentru a-i ajuta să socializeze și să-și recapete încrederea în sine și, mai ales, în umanitate, având în vedere drama socială, economică și emoțională prin care trec de peste un an. Pe termen lung, ajutându-i să-și facă propriile afaceri pot angaja la rândul lor ucraineni. Asta sperăm și este unul dintre obiectivele atelierelor. Avem alături de noi mediul privat, dar și guvernamental pentru a susține acest nou demers care completează acțiunile noastre din ultimul an, privind integrarea lor în societatea noastră.", susține Mihaela Sandu, președintă Asociația Hands across Romania.

"O casă de expediție este un model de afacere care poate fi derulată cu puține resurse iar pentru o femeie reprezintă o bună oportunitate de a rămâne conectată cu lumea profesională, mai ales cu cea din Ucraina. M-am bucurat să văd că au avut multe întrebări și au menționat că au în vedere deschiderea unei astfel de afaceri.", susține Bogdan Cîrcota, antreprenor Imex Logistic Internațional.

Următorul atelier din seria „Meet the business” va avea loc în 23 mai, de la ora 17h00 la SanThe FitoCeainărie, Calea Moșilor 35, cu tematica „Digital Marketing”, susținut de un profesionist cu peste 18 ani de experiență în marketing, Cosmin Năstasa - Fondator & CEO Data Revolt Agency.

Cei interesați de acest atelier, precum și de cele următoare se pot înscrie direct aici: https://forms.gle/eER1txymMGTsLPUN7

În completarea acestor acțiuni, Asociația Hands across România face și demersuri de a stimula antreprenoriatul în rândul refugiaților ucraineni. Astfel, recent, președinta asociației avut prima întrevedere cu secretarul de stat, Lucian Rus, din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru a găsi cele mai potrivite mecanisme.

Pentru informații suplimentare:

Mihaela Sandu – mihaela.sandu@handsacross.ro/0723 433 816

Despre Hands Across România

Asociaţia Hands Across România (HAR) este o organizaţie non-guvernamentală, membră a Alianţei pentru Sănătate din România, care acţionează ca un „hub” între societatea civilă şi instituţiile guvernamentale şi/sau sectorul privat. În prezent, asociaţia implementează proiecte menite să aducă o valoare adăugată serviciilor sociale, culturale şi educaţionale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor în care activează. Asociația a pus bazele în anul 2020 unei coaliții de promovare a învățământului profesional dual, VoHub, care are rol de advocacy. In anul 2022 a înființat în parteneriat cu DGASMB un centru de consiliere vocațională pentru refugiați unde peste 400 de persoane au beneficiat de consiliere vocațională.