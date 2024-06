”Vedem cu ochii noștri ce se petrece în Occident!”. Pericolele de care se tem românii după ce refugiații obțin mai simplu cetățenia română VIDEO

Săptămâna aceasta, în Parlament, s-a adoptat un proiect ce modifică Legea cetăţeniei române nr. 21/1991. Astfel, au fost actualizate procedurile şi condiţiile de acordare a cetăţeniei. Inițiativa a generat diverse opinii în spațiul public.

Majoritatea PSD + PNL, dar și UDMR au votat „pentru”. USR s-a abținut, AUR a votat împotriva proiectului. Principala prevedere care a stârnit nemulțumire din partea opoziției s-a referit la reducerea termenului de opt ani la trei ani, în cazul în care solicitantul ce dorește obținerea cetățeniei române are statutul de refugiat „şi a depus eforturi deosebite în vederea integrării în societatea românească, mai ales dacă poate demonstra realizări remarcabile în pregătirea şcolară sau profesională ori în ocupaţia exercitată sau implicare civică deosebită”.

Astfel, luând exemplul din Occident, în spațiul public, cetățenii au început să-și exprime îngrijorările că românii din diaspora vor fi și mai ignorați, că integrarea străinilor nu va avea succes și că rata infracționalității va crește semnificativ.

Dan Tănasă, deputat AUR, purtător de cuvânt al formațiunii, susține că, prin această lege, Guvernul trebuia să prioritizeze reinserția românilor plecați în străinătate. În opinia oficialului AUR, votul „pro” din Parlament este un „act de trădare națională”.

„Poziția noastră fermă pe această temă are la bază experiența noastră precum și ceea ce vedem cu ochii noștri ca se petrece în Occident. Islamizarea Europei și înlocuirea europenilor cu populații din Asia și Africa este un proces evident, început în urmă cu mai mult timp. România se află în situația absolut revoltătoare în care milioane de români eu fost alungați de aici de PSD și PNL iar acum tot aceste două partide importă masiv refugiați.

Este un act de trădare națională, evident! Suntem deschiși și toleranți dar nu avem voie să fim orbi, să ne facem ca nu vedem ce se petrece în Vest”, a comentat Dan Tănasă, pentru Ziare.com .

Oana Murariu, deputat USR, susține că proiectul a fost trecut pe repede-înainte de PSD+PNL.

„Ne-am abținut pentru că proiectul de lege a fost pus pe repede-înainte și deși s-a cerut amânare tocmai pentru a îl putea studia, s-a respins cererea. Proiectul necesită o analiză, care nu se poate face într-o jumătate de oră. E vorba, totuși, despre legea cetățeniei.

Proiectul de lege conținea multe schimbări fața de forma actuală a legii și e suficient ca una să fie complet neoportună pentru a nu susține proiectul… Sau măcar să se poată formula amendamente de modificare a clauzelor considerate… Neinspirate.

Toate acestea presupun analiză, care nu a putut avea loc. În astfel de cazuri rămâne varianta abținerii. Nu te poți pronunța deloc dacă nu poți analiza despre ce e vorba. Înțeleg că actuala coaliție de guvernare își asumă proiectul, dar eliminarea oricărei posibilități de analiză și dezbatere nu respectă principiile democratice", a declarat Murariu, pentru Ziare.com .

Din partea puterii, Ziare.com a luat legătura cu purtătorul de cuvânt al PNL, fost ministru la MTS, Ionuț Stroe, dar acesta a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect, după votul din Parlament.

Avocatul Adrian Cuculis avertizează, de asemenea, asupra efectelor pe care le-ar putea avea importul masiv de cetățeni străini, proveniți din state sărace și cu o cultură total diferită de cea românească și/sau europeană. Cei responsabili de securitatea națională vor avea parte de noi provocări, crede avocatul.

„Din punctul meu de vedere, o asemenea modificare legislativă în contextul războiului (din Ucraina) dar și a multitudinii de refugiați aflați pe teritoriul României, este foarte posibil să asistăm odată cu modificarea legislativă la o serie de cereri de dobândirea cetățeniei române, cu scăderea substanțială de până la 30% a perioadei pe care în mod uzual până acum o persoană fără cetățenie română trebuia să o aștepte pentru a dobândi cetățenia română.

Provocarea va fi atât din punct de vedere al securității naționale, ținând cont de faptul că Serviciul Român de Informații (SRI) monitorizează în mod activ persoanele care nu au cetățenie română și se află pe teritoriul României. De asemenea, cele ce dobândesc cetățenia română nu mai sunt la fel de bine observate, inclusiv din punctul de vedere al dovedirii fidelității față de țară și mai cu seamă. În plus, vom asista la o posibilă modificare a indicilor demografici, respectiv la o creștere substanțială a șomajului, cu debalansare a unor indici pe care îi controlăm până acum.

Acest lucru conduce la ideea că instituțiile statului vor trebui să fie mult mai conservatoare când vor trebui să se pronunțe pe acordarea unei cetățenii și să nu considere că simpla trecerea timpului sau simplul statut de refugiat ar fi suficient pentru acordarea cetățeniei române”, a declarat pentru Ziare.com , Adrian Cuculis.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a anunţat, joi, că Secţiile Unite, cu participare a 70 de judecători, au decis sesizarea Curţii Constituţionale (CCR) cu privire la modificările aduse Legii cetăţeniei, cu precizarea că încalcă mai multe prevederi din Constituţie.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare în ceea ce priveşte: Legea privind modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL-x 382/2024) în raport de prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) referitoare la principiul statului de drept şi al legalităţii, în componenta sa referitoare la calitatea, previzibilitatea şi accesibilitatea legii, precum şi ale art. 4 alin. (2) coroborate cu art. 53 din Constituţie referitoare la unitatea poporului şi egalitatea dintre cetăţeni şi proporţionalitatea măsurii cu scopul urmărit” a transmis, joi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Proiectul votat în Parlament reprezintă onorarea unui angajament asumat de Guvernul PSD+PNL pentru admiterea României în „Schengenul aerian”. Potrivit jurnaliștilor de la Kurier, Austria a impus condiții precum: acceptarea de către România și Bulgaria a migranților, în special afgani și sirieni, controale sporite la frontieră între Bulgaria și România și între Ungaria și România ș.a.

În aprilie, Parlamentul European a adoptat „Pactul privind migraţia şi azilul” prin care statele europene și-au asumat să primească refugiați sau să ajute țările care primesc astfel de cetățeni.

La final de aprilie, Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, fost ministru al Justiției, a declarat că România este pregătită să implementeze Pactul privind migraţia şi azilul, fiind demarate activităţi în acest sens.

Tendința se manifestă la nivelul întregii Uniuni Europene. De exemplu, în Germania. Mult dezbătuta lege care înlesnește obţinerea unui paşaport german şi a dublei cetăţenii a intrat deja în vigoare. Noua lege prevede că migranții nu mai au nevoie de opt ani de reședință în Germania, ci doar de cinci ani, cu condiția să se poată întreține fără ajutorul statului. Dacă au performanțe bune la școală sau la serviciu, cunoștințe bune de limba germană sau fac muncă voluntară, naturalizarea poate fi posibilă după doar trei ani.

Copiilor născuţi în Germania din părinţi veniţi din străinătate li se acordă cetăţenia dacă unul din părinţi a avut reşedinţa legală în Germania timp de 5 ani, faţă de 8 înainte.

În cazul în care solicitantul demonstrează „realizări speciale de integrare”, prin performanţe deosebite la şcoală, muncă sau angajament civic, poate obţine naturalizarea după numai trei ani de şedere.

Criza migranților reprezintă un subiect „cap de afiș” în dezbaterile electorale. În Franța, de exemplu, partidul lui Marine Le Pen și-a construit ascensiunea pe fondul acestui discurs. O bună parte a cetățenilor francezi se plâng de faptul că integrarea străinilor nu funcționează așa cum ar trebui. Astfel, în social media au luat naștere mișcări de opoziție, împotriva migrației necontrolate, în care sunt prezentate problemele cauzate de acest fenomen.

Inclusiv în statele nordice există mișcări de protest împotriva migrației necontrolate.

