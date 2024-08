”Nu înțelegem de ce nu ne spun adevărul”. Panică și deznădejde în regiunile de graniță ale Rusiei atacate de Ucraina VIDEO

Rușii care au fugit în panică din zonele de frontieră după ce forțele armate ucrainene au pătruns în regiunea Kursk, spun că au fost forțați să-și părăsească casele atunci când s-a dovedit că autorităților locale nu pot controla situația.

Panica s-a răspândit rapid prin satele din regiunea Kursk, la prima invazie străină a teritoriului rus de la al Doilea Război Mondial, scrie publicația britanică The Telegraph.

„Nu înțelegem de ce nu ne spun adevărul”, a declarat o femeie pentru ziarul rus Kommersant.

„Au tot spus la televizor: Este un atac”. „Ce fel de atac este când sunt tancuri străine pe pământul nostru? Acesta este deja un adevărat război”, sunt revoltați rușii.

Duminică, 11 august, forțele ucrainene au postat videoclipuri cu înlăturarea steagurilor rusești de pe clădirile guvernamentale din satele din jurul orășelului Sudja, la sud-vest de Kursk.

Alte videoclipuri au arătat zeci de cadavre ale soldaților ruși morți împrăștiate pe câmpuri sau întinse la marginea pădurilor. Șeful districtului Belovsky, care se învecinează cu Sudja, Nikolai Volobuev, a recunoscut și el că soldații ucraineni au înaintat deja în regiunea sa și au ordonat o evacuare.

"Situația este stabilă, dar foarte tensionată. Încă nu înțelegem toate problemele din zonele de frontieră", a spus el.

În scene similare cu cele din Ucraina, după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, zeci de mii de oameni fuge cu mașini, biciclete și înghesuiți în autobuze, ținând în brațe saci cu lucruri adunate în grabă. Presa rusă a raportat că au fost înființate 20 de centre de evacuare pentru persoanele care părăsesc regiunea de graniță, dar acestea au devenit rapid supraaglomerate.

Într-un videoclip postat pe Telegram, un grup de femei în mare parte de vârstă mijlocie, care au fugit de Sudja, și-au descris oroarea și furia față de oficiali.

„Soldații străini înarmați cu echipamente NATO au intrat pe teritoriul nostru și în câteva ore orașul a fost adus în ruine”, a spus un refugiat rus.

„Ne-am pierdut pământul, casele noastre, practic suntem fără documente”.

Un alt bărbat a acuzat armata rusă că nu a protejat țara. El a spus că evacuarea a fost haotică și oamenii au fost forțați să fugă „în lenjerie și tricouri”, iar copiii au fost „înfășurați în cârpe”.

„Într-un sat izolat, oamenii au trebuit să înoate peste râu cum au putut”, a spus el.

Într-un alt videoclip, o femeie care stă într-un autobuz de evacuare a spus că a trebuit să se ascundă în subsolul casei ei toată noaptea pentru a supraviețui atacului.

"Totul ardea, dronele zburau, rachetele șuierau. Am stat la subsol toată noaptea", a spus ea.

O altă femeie a spus că a fost un „haos” complet. În ciuda propagandei Kremlinului care a minimiza amploarea atacului ucrainean, șocul și nedumerirea oamenilor s-au scurs în mass-media rusă.

Într-un articol lung din Kommersant, corespondentul ziarului a încercat să ajungă la Sudja, dar s-a întors din cauza luptei prea aprige. Relatarea sa a amintit scene care s-au petrecut de mii de ori în Ucraina de când Rusia a invadat în februarie 2022.

„Jeep-ul a fost complet distrus”, a scris el. „Câteva minute mai târziu am observat o Niva albă, care a fost proiectată într-un șanț, de asemenea avariată de un atac cu dronă. După alte câteva sute de metri, un alt jeep epavă chiar lângă o cruce”, a scris corespondentul.

„Apoi am văzut o mașină albă arsă. Lovitura a fost efectuată recent, deoarece epava încă mai fumega”.

Oamenii care fugeau i-au mai spus ziaristului de la Kommersant că apelurile lor panicate la liniile de asistență telefonică au rămas fără răspuns, în timp ce armata ucraineană a avansat și satele lor au fost distruse.

„Două blocuri de apartamente au fost distruse pe strada centrală Lenin”, a spus o femeie din Sudja,

Ei au mai spus că au fost nevoiți să abandoneze bătrânii și persoanele cu dizabilități, fugind pentru a-și salva viața în ciuda lipsei de hrană și apă din oraș. O femeie a spus că îi era rușine de armata rusă, pe care a numit-o „coruptă și dezordonată”.

Atacul ucrainean a trimis, de asemenea, unde de șoc dincolo de regiunea Kursk. Oamenii de afaceri apropiați de Kremlin spun presei locale că a fost dată o „foarte mare lovitură” reputației lui Putin și a armatei ruse.

