Un bărbat din Kiev a refuzat să-și lase în urmă câinele când s-a refugiat cu familia în Polonia. Când patrupedul, un ciobănesc german în vârstă de 12 ani, nu a mai putut merge bărbatul l-a cărat pe umeri.

Alisa Teptyuk, soțul ei și cei doi copii ai lor s-au refugiat din Ucraina în Polonia. L-au luat cu ei pe Pullia, câinele familiei, scrie prostoklassno.ru.

Au mers cu mașina din Kiev până la granița Ucrainei cu Polonia. În autoturism mai erau și mama și sora Alisei; tatăl Alisei a murit subit cu o zi înaintea invaziei ruse.

Când au ajuns la graniță, coada de autoturisme se întindea pe vreo 17 kilometri. Au decis să meargă pe jos, dar cum câinele nu mai putea merge, bărbatul l-a cărat pe umeri. Poza făcută de Alisa cu soțul ei cărând pe umeri câinele familiei a devenit virală.

”Câinele meu are doisprezece ani și jumătate și a avut dificultăți la mers, a căzut la fiecare doi kilometri și nu s-a putut ridica. Am oprit mașini și am cerut ajutor, dar toți au refuzat; ne-au sfătuit să lăsăm câinii în urmă. Dar câinii noștri fac parte din familia noastră. Câinele meu a fost cu noi în toate momentele noastre fericite și triste. Câinele mamei mele este singurul lucru pe care i-a mai rămas din vechea ei viață. Așa că soțul meu a cărat câinele pe umeri”, a spus Alize pentru The Guardian.

