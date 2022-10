Zeci de refugiați au fost găsiți goi la frontiera dintre Grecia și Turcia. „O imagine inumană”

Nouăzeci şi doi de refugiaţi au fost găsiţi goi după ce au fost forţaţi, potrivit Atenei, să traverseze râul Evros care desparte Turcia de Grecia, „o imagine inumană”, potrivit ministrului grec al Protecţiei Civile.

Agenţia europeană de supraveghere a frontierei Frontex a confirmat pentru AFP „salvarea a 92 de migranţi vineri” cu ajutorul autorităţilor elene, potrivit unei purtătoare de cuvânt, Paulina Bakula.

„Agenţii (Frontex) au raportat că migranţii au fost găsiţi goi, iar unii dintre ei aveau răni vizibile”, a adăugat ea de la Varşovia, sediul organizaţiei, în timp ce Atena asigură că Ankara i-a forţat pe aceşti oameni să se dezbrace înainte de a-i deporta în partea greacă a frontierei.

Ministrul grec al Protecţiei Civile, Takis Theodorikakos, a acuzat Turcia că „instrumentalizează imigraţia ilegală”, dar Ankara a negat orice implicare în tratamentul aplicat acestor refugiaţi. Grecia trebuie să oprească „manipularea şi necinstea”, potrivit unui tweet în engleză al ministrului adjunct de interne Ismail Catakli.

Majoritatea acestor persoane, sirieni şi afgani, „au descris agenţilor Frontex că trei vehicule ale armatei turce i-au transferat la Evros”, a asigurat Takis Theodorikakos într-un interviu acordat postului de televiziune privată Skai. Ministrul grec al migraţiei, Notis Mitarachi, a numit sâmbătă incidentul o „ruşine pentru civilizaţie”.

Atena este semnalată în mod regulat de ONG-uri şi de diverse investigaţii jurnalistice pentru respingeri ilegale şi violente efectuate la graniţele sale maritime şi terestre cu Turcia. Dar a negat întotdeauna că a recurs la această practică, care este contrară dreptului internaţional. La sfârşitul lunii septembrie, la platforma Naţiunilor Unite, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Grecia că a transformat Marea Egee într-un „cimitir” cu „politicile sale opresive”.

Reacţionând la incidentul de duminică, ONG-ul Mare Liberum a estimat că „în regiunea Evros, crimele împotriva drepturilor omului sunt sistematice şi comise zilnic de Turcia şi Grecia”. „Când aceste crime sunt discutate public de membrii guvernelor, nu serveşte decât la alimentarea conflictului dintre Grecia şi Turcia”, continuă ONG-ul.

