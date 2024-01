Ibrahim Sultan Iskandar, noul rege al Malaeziei, a depus miercuri, 31 ianuarie, jurământul la palatul naţional din Kuala Lumpur, relatează AFP.

În vârstă de 65 de ani, miliardarul Iskandar este cunoscut pentru exprimarea deschisă şi hotărât să joace un rol-cheie în stabilitatea politică a ţării, observă agenţia citată.

Ceremonia tradiţională a fost transmisă la televiziune. În faţa prim-ministrului Anwar Ibrahim şi a altor membri ai elitei conducătoare a ţării, regele a rostit jurământul prin care se angajează "solemn şi sincer să fie loial, să domnească just pentru Malaezia în conformitate cu legile şi cu Constituţia". Va urma, peste câteva luni, un nou ceremonial - cel de încoronare.

Iskandar este sultanul din Johor, unul din cele nouă vechi regate componente ale federaţiei malaeziene din care mai fac parte încă patru state şi trei teritorii federale. Capii familiilor conducătoare din regate îl aleg o dată la cinci ani pe unul dintre ei ca şef al statului federal.

Deşi regii Malaeziei au un rol în mare măsură onorific, în ultimii ani fragmentarea peisajului politic a făcut necesare intervenţiile lor pentru desemnarea prim-ministrului. În afară de aprobarea numirilor politice la vârf, regele are şi dreptul de graţiere şi este comandantul suprem al forţelor armate, precum şi şeful oficial al cultului islamic în ţara sud-est asiatică, unde majoritatea populaţiei este musulmană. Criticile la adresa regelui, dacă sunt considerate incitări la lipsă de respect, pot fi pedepsite cu închisoarea.

Iskandar, anunţat ca viitor rege încă de anul trecut, a declarat în decembrie ziarului Straits Times din Singapore că nu doreşte să fie o "marionetă". "Voi sunteţi 222 în parlament. Ei (malaezienii - n. red.) sunt peste 30 de milioane în afară. Nu sunt cu voi, sunt cu ei", le-a transmis el parlamentarilor. "Voi susţine guvernul, dar dacă cred că fac ceva rău, le voi spune", a mai consemnat cotidianul din declaraţiile regelui.

