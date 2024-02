Mesajul lui Klaus Iohannis pentru Regele Charles al III-lea. ”Îi dorim Majestăţii Sale însănătoşire completă”

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis marți, 6 februarie, un mesaj din partea României pentru Regele Charles al III-lea, după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer.

”Gândurile noastre se îndreaptă către Majestatea Sa Regele Charles III şi Familia Regală, precum şi spre poporul Regatului Unit, în aceste momente dificile. Îi dorim Majestăţii Sale însănătoşire completă”, a scris, pe reţeaua X, Klaus Iohannis.

🇷🇴 Our thoughts go to His Majesty King Charles III and the Royal Family, as well as to the United Kingdom people in these difficult moments. We wish His Majesty a full recovery.